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    В Самаре отремонтируют здание бывшей губернской тюрьмы

    23.07.2022

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    В Самаре отремонтируют здание бывшей губернской тюрьмы

    Сейчас эту постройку XIX века, являющуюся объектом культурного наследия, занимает медицинский университет (Арцыбушевская, 171). Власти города ищут подрядчика для капитального ремонта здания, пишет samara.kp.ru.

    Согласно техзаданию, специалисты должны будут обновить кровлю и чердак, утеплить потолки и перекрытия. Срок выполнения работ — до 30 ноября 2022 года. Начальная (максимальная) стоимость контракта — около 4,2 млн рублей. Победителя электронного аукциона выберут 2 августа.

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    В Самаре отремонтируют здание бывшей губернской тюрьмы

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