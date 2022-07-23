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    В Промышленном районе Самары снесут трехэтажный склад

    23.07.2022

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    В Промышленном районе Самары снесут трехэтажный склад

    Здание для хранения автозапчастей, расположенное по адресу Корсунский переулок, 28Б, признали самовольной постройкой, пишет samara.kp.ru. Согласно информации с сайта госзакупок, департамент градостроительства уже ищет подрядчика для выполнения необходимых работ.

    Компания должна будет демонтировать здание в несколько этапов. Сначала рабочим предстоит убрать кровлю, потом стены третьего этажа и перекрытия второго. Затем необходимо разобрать стены и перекрытия второго и первого этажей, а после — демонтировать фундамент. В конце подрядчик должен будет вывезти строительный мусор и засыпать котлован. Срок выполнения — 60 дней.

    Итоги электронного аукциона подведут 1 августа. Начальная (максимальная) стоимость контракта — 5,4 млн рублей.

    ТЭГИ:
    В Промышленном районе Самары снесут трехэтажный склад

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