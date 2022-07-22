Одно из самых ярких летних событий — снова в живом формате. 21 июля на Мастрюковских озерах открылся молодежный форум «iВолга-2022».

Особая миссия

Из года в года «iВолга» становится местом встречи молодых, неравнодушных и креативных. На этот раз открытие собрало более 2 000 человек из разных регионов страны, а также из Республики Беларусь, ЛНР и ДНР.

Президент страны Владимир Путин объявил текущий год Годом культурного наследия народов России, и это нашло отражение в программе форума. Сквозная тема «Единство народов России» встроена в каждую образовательную смену. Помимо этого, на Мастрюковских озерах состоятся фестиваль реконструкторов и фестиваль народных культур. Организованы этноэкспозиция и этномаркет.

Программа «iВолги» включает в себя девять профильных смен. Это «Мой народ», «Управляй будущим», «Делай дело», «Миссия Добро», «Место жительства», «Творческий процесс», лаборатория «Практика», «Детская iВолга» и «Государственная молодежная политика».

Отметим, что впервые форум посетят подростки 16-17 лет — они будут участвовать в направлении «Детская iВолга». Активное участие в работе площадок примут и молодые люди с ограниченными возможностями. Для них на территории развернут инклюзивный городок — установлены комфортабельные, доступные палатки и шатры.

Много интересного содержит и деловая программа. В нее вошли круглый стол на тему «Качество образования: взгляд в будущее» и тематические дискуссии.

Высокая оценка

В программе форума — тренинги, конкурс молодежных проектов, научно- практические конференции, мастер-классы, межрегиональные соревнования по различным направлениям. Кроме того, участников ждут выставки, ярмарки инициатив и встречи с экспертами.

Насыщенную программу оценили заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Олег Машковцев, начальник департамента по координации вопросов государственной политики в исторической и гуманитарной сферах администрации президента РФ Владислав Кононов и заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов. На церемонии открытия они сошлись во мнениях, что на «iВолге» запускаются уникальные проекты, воплощаются в жизнь яркие планы, а участники получают возможность получить новые знания и повысить свои компетенции.

Таланты и гранты

21 июля форум посетила и глава Самары Елена Лапушкина. Мэр высоко оценила приятную дружескую атмосферу на Мастрюковских озерах.

— Здесь молодые люди знакомятся, общаются и обмениваются новыми знаниями, которые потом несут в свои регионы. Фестивальную площадку все покидают с добрыми воспоминаниями и хорошим настроением. Пусть так будет и дальше, — сказала глава Самары.

Елена Лапушкина добавила, что проекты, разработанные молодыми самарцами, нередко востребованы при выполнении городских задач.

— Как глава Самары могу сказать, что наша молодежь имеет особый взгляд и может подсказать неочевидные решения при оформлении пространства, подтолкнуть в правильном, более современном направлении, — считает мэр. – Форум «iВолга» десятилетиями выявляет таланты и способствует их развитию.

Участникам форума предстоит борьба за гранты. В этом году таких конкурсов два: окружной и всероссийский. В рамках первого предусмотрены три направления – бизнес-проекты, проекты в сфере государственной молодежной политики и «Этнокультурное многообразие и единство народов». Победители смогут получить грант до 500 тысяч рублей.

В рамках всероссийского – 15 направлений. У резидентов есть возможность выиграть до 1,5 миллионов рублей.

Закрытие фестиваля и награждение победителей состоятся 28 июля.

Энергия и эмоции

Несмотря на то, что форум проходит на природе, для участников организованы комфортные условия. Кураторы делегаций, которые проживают вместе со своеими командами, обеспечивают «бытовое благополучие» в лагере, комьюнити-менеджеры помогают познакомиться, сдружиться и найти общие интересы, а руководители смен постоянно взаимодействуют с участниками и дают обратную связь организаторам.

Для повышения уровня комфорта форум нарастил мощности инфраструктуры. Так, здесь работают две столовые общей площадью 1 600 квадратных метров. В них организовано трехразовое питание, а самым юным участникам – активистам «Детской iВолги» — предлагают еще и полдник. На фестивальной поляне увеличили и количество душевых. Их в этом году порядка 30.

Добавил ярких эмоций участникам концерт в честь открытия с танцами шаманов, песнями и фолк-музыкой. Также для них выступил певец, актер и блогер Ваня Дмитриенко.