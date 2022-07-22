В рамках проекта «Мой дом» глава Самары Елена Лапушкина провела объезд Октябрьского района. Мэр осмотрела территории, которые планируется благоустроить в ближайшем будущем, и встретилась с активными жителями. Напомним, проект «Мой дом» стартовал в 2021 году. Его инициатор — губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В Постниковом овраге

В этом году территория у трамвайных остановок в Постниковом овраге участвовала в голосовании по благоустройству в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Общественное пространство получило поддержку 3277 человек, однако не вошло в число лидеров.

И.о. главы Октябрьского района Георгий Выводцев напомнил: территорию уже обновляли ранее — к Чемпионату мира по футболу. За несколько лет некоторые лавочки и другие элементы получили дефекты, и сегодня видовое место необходимо привести в порядок. Эту задачу взяла на себя одна из компаний. За свой счет она отремонтировала и покрасила ограждения, скамейки, урны. Администрация Октябрьского района предложила озеленить участок — сейчас газоны выглядят пусто. Елена Лапушкина поддержала эту идею.

Сквер на 5-й просеке

У дома на улице 5-я просека, 100 расположен небольшой сквер. Он окружен деревьями, в том числе большими дубами и кленами. Сейчас территория со старыми турниками и лесенками находится не в лучшем состоянии. По ночам здесь собираются шумные компании, которые беспокоят жильцов окрестных домов, оставляют полсе себя мусор. Однако скоро ситуация может измениться.

Местный житель, предприниматель Василий Харитонов, заручившись поддержкой тысячи соседей, вышел с инициативой — благоустроить сквер по губернаторскому проекту «СОдействие». Планируется, сохранив деревья, сделать здесь детскую площадку для всего микрорайона. Проект реконструкции сквера, разработанный за счет активистов, прошел общественное обсуждение.

Елена Лапушкина пообщалась с жителями домов на 5-й просеке. Среди них были несколько человек, которые выступают против возможного благоустройства. Они переживают: дети, играя на площадке, будут шуметь и мешать отдыхать пожилым людям. В этой ситуации еще предстоит найти компромисс.

Также вместе с жителями глава Самары осмотрела озеро Леснуха. Водоем нуждается в очистке, а его ограждение необходимо укрепить.

Финальной точкой объезда стал двор на улице Ново-Садовой, 22. Там отремонтировали внутриквартальную дорогу, тротуары, подходы к подъездам, оборудовали парковочные места.

Поддержка активистов

Затем Елена Лапушкина провела встречу с активными жителями, председателями ТСЖ и ЖСК. Собрание состоялось в администрации Октябрьского района. На нем активисты смогли задать мэру все интересующие их вопросы.

О целях проекта «Мой дом» рассказала руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Ирина Кочуева. Он направлен на правовую помощь, содействие активистам — чтобы люди научились управлять своими домами, знали законы и грамотно выстраивали отношения с коммунальными компаниями. В рамках проекта проводят обучающие семинары. Также в регионе открывают территориальные центры поддержки активистов «Мой дом». В Октябрьском районе они появятся по адресам: улица Ялтинская, 28а, Ново-Садовая, 164а и Осипенко, 20.

— Проект «Мой дом» получил серьезное развитие. Он востребован у жителей, — отметила Елена Лапушкина. — При управлении домами возникает много вопросов, и обучение призвано помочь разобраться в нюансах.

Парковка у Волги

В конце встречи мэр ответила на вопросы жителей. В частности, люди интересовались ремонтом дорог, тротуаров, просили провести опиловку деревьев. Участники встречи обсудили проблему нехватки мест в учреждениях образования и перспективы строительства школ на территории ЗИМа и улице Николая Панова.

Жители посетовали: автомобилисты паркуются на пляже улицы Советской Армии, заезжают колесами в реку. А по закону стоянка транспорта в водоохранной зоне запрещена. На это указывают и соответствующие дорожные знаки, установленные здесь. Елена Лапушкина отметила, что ранее въезд на пляж ограничивали блоки. Но такая мера вызвала сопротивление — кто-то самовольно убрал конструкции. Мэр подчеркнула: этот вопрос будут отрабатывать вместе с полицией.

После встречи жители смогли получить индивидуальные консультации специалистов жилинспекции, фонда капитального ремонта, ресурсоснабжающих организаций и других ведомств.

Фотография: телеграм-канал Елены Лапушкиной