Эта одна из старейших музыкальных школ Самары. В декабре этого года она отметит свой 75-летний юбилей. В рамках нацпроекта «Культура», инициированного президентом России Владимиром Путиным и поддерживаемого губернатором Дмитрием Азаровым, в образовательное учреждение купили скрипки, виолончели, саксофоны и кларнеты.

Кроме того, как сообщает пресс-служба городской администрации, фортепианные классы теперь оснащены новыми пианино российской фабрики «Михаил Глинка». Концертный зал школы украсили комфортные кресла отечественного производства, а учебно-методический фонд был расширен за счет новых пособия по сольфеджио и музыкальной литературе.

Как отмечают представители школы, новые инструменты, оборудование и учебные материалы на сумму более 5 млн рублей станут хорошей базой для обучения юных талантов.

– Благодаря нацпроекту «Культура» наша школа получила 18 музыкальных инструментов. Она существует почти 75 лет, за это время многие инструменты не раз подвергались реставрации, и их требовалось заменить. Теперь открываются большие возможности: инструменты закуплены для пополнения творческих коллективов, могут быть созданы новые интересные объединения, расширится репертуар, обучающиеся получат шанс раскрыть свои таланты на конкурсах. Был обновлен наш концертный зал, а библиотека школы пополнилась новыми учебниками по музыкальной литературе и сольфеджио, которыми будут пользоваться все учащиеся — от первого до выпускного классов школы, – отметила директор детской музыкальной школы № 4 Ольга Ворожецова.

Известно, что в этом году десять детских музыкальных школ и школ искусств Самары оснастят новыми инструментами, оборудованием и учебниками на общую сумму более 57 млн рублей.

– В этом году у нас рекордное количество учреждений участвуют в нацпроекте. В 2022 году мы приобретем четыре рояля, 27 пианино, 14 струнных инструментов, 33 народных инструмента и 27 духовых. В основном наших отечественных производителей, и они поступают очень высокого качества. Это прекрасное подспорье для наших школ, чтобы дети имели возможность играть на хороших инструментах, читать и заниматься по новым учебникам и пользоваться замечательным, современным оборудованием – интерактивными досками, мультимедийными классами, компьютерными комплексами, – пояснила замруководителя департамента культуры и молодежной политики администрации Самары Евгения Мищенко.

Фото: администрация Самары