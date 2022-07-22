Он должен появиться на проспекте Ленина около ракеты и музея «Самара космическая». Работы выполнит ООО СЗ «ДОМ-75», входящее в ГК «Берег». Свои услуги компания оценила в 727,9 млн рублей, пишет ИА «Волга Ньюс».

Как ранее писала «Самарская газета», здание планетария будет пятиэтажным. На двух подвальных уровнях оборудуют конференц-зал, гардероб и столовую. На первом и втором этажах будут работать магазин с сувенирами, кассы, а также студия для астрономических наблюдений.

На третьем этаже разместится зал более чем на 200 зрителей, в котором будут показывать звездное небо. На крыше планетария можно будет разглядывать планеты и звезды в телескоп.