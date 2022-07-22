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    Самарская область вошла в рейтинг регионов по количеству камер на дорогах

    22.07.2022

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    Самарская область вошла в рейтинг регионов по количеству камер на дорогах

    Количество технических средств фото- и видеофиксации на дорогах страны увеличивается с каждым годом. Аналитики составили и представили рейтинг регионов РФ, в которых установлено максимальное их число, сообщает официальный сайт ИА «Промрейтинг».

    В самый свежий рейтинг вошла и Самарская область, она расположилась на восьмом месте. Первое место занял Татарстан, второе — Москва, на третьей позиции расположилась Свердловская область. Топ-10 покинули Новосибирская и Нижегородская области. Самый большой прирост технических средств зарегистрирован в Свердловской области: +1 676 средств автоматической фотовидеофиксации.

    В некоторых регионах России есть тенденция к уменьшению технических средств, фиксирующих нарушения на дорогах. Этими субъектами оказались Тюменская область и Краснодарский край.

    ТЭГИ:
    Самарская область вошла в рейтинг регионов по количеству камер на дорогах

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