Количество технических средств фото- и видеофиксации на дорогах страны увеличивается с каждым годом. Аналитики составили и представили рейтинг регионов РФ, в которых установлено максимальное их число, сообщает официальный сайт ИА «Промрейтинг».

В самый свежий рейтинг вошла и Самарская область, она расположилась на восьмом месте. Первое место занял Татарстан, второе — Москва, на третьей позиции расположилась Свердловская область. Топ-10 покинули Новосибирская и Нижегородская области. Самый большой прирост технических средств зарегистрирован в Свердловской области: +1 676 средств автоматической фотовидеофиксации.

В некоторых регионах России есть тенденция к уменьшению технических средств, фиксирующих нарушения на дорогах. Этими субъектами оказались Тюменская область и Краснодарский край.