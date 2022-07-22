В четверг состоялось 34-е заседание городской думы, в котором приняла участие глава Самары Елена Лапушкина. На нем среди прочих был рассмотрен вопрос о внесении изменений в бюджет Самары на 2022-й и плановый период 2023-24 годов.

Предварительно бюджетный вопрос был рассмотрен на заседании профильного комитета. Были учтены безвозмездные поступления средств из вышестоящих источников: 145 млн рублей в 2022 году и 33 млн рублей в 2023 году.

— Эти деньги традиционно идут на исполнение городских программ. Бюджет по-прежнему сохраняет социальную направленность. Сегодня был озвучен ряд проектов, которые в скором времени будут реализованы в Самаре, — отметил председатель комитета по бюджету, налогам и экономике Юрий Левин.

Так, деньги будут направлены на предоставление жилищных сертификатов детям, оставшихся без попечения родителей, обеспечение жильем ветеранов; инвалидов; граждан, уволенных с военной службы. Значительные финансы – около 148,5 млн рублей – выделят на строительство бассейна в Куйбышевском районе.

Были учтены перераспределенные средства: 35,2 млн рублей в текущем году, 219,6 млн – в 2023-м, 125,6 млн — в 2024-м. Они будут направлены на выполнение работ по присоединению котельной на улице Трубной в Куйбышевском районе к инженерным сетям, а также на проведение капитального ремонта летних лагерей. Кроме того, выделены деньги на благоустройство территории, прилегающей к памятнику культуры — Дому Маштакова, расположенному на Самарская, 207.

Также в 2022-2024 годах предусматриваются средства на приобретение в лизинг 41 единицы коммунальной техники (251 млн рублей) и на покупку квартир для переселения граждан из аварийного жилья (94 млн рублей).

— Когда мы говорим о бюджете, однозначно, он должен быть социально-ориентированным, — подытожил председатель городской думы Алексей Дегтев. – В частности, сегодня мы решаем вопрос о закупке специализированной техники. Ее планируется использовать на небольших благоустроенных территориях, где невозможно применить крупногабаритные машины.

Фотография: дума городского округа Самара