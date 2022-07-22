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    В Самарской области начали создавать новый болид

    22.07.2022

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    В Самарской области начали создавать новый болид

    Участники команды Togliatti Racing Team Тольяттинского государственного университета, четырехкратные победители соревнований «Формула Студент Россия», завершают изготовление нового болида. В конце лета гонщики намерены испытать его на соревновательной трассе, сообщает официальный сайт ТГУ со ссылкой на информационный портал «Площадь Свободы».

    «Формула Студент Россия» – интересный международный проект, в рамках которого студенты университета, объединенные в инженерную команду, занимаются проектированием и создают практически с нуля болид для гонок. На каждое новое соревнование должна выходить совершенно другая машина, с обновленными техническими характеристиками.

    Два предыдущих автомобиля, создаваемых на базе Тольяттинского государственного университета, назывались Black Scorpion и Black Scorpion G2. Какое название будет у новой гоночной машины, создатели пока не определились.

    Все соревнования «Формула Студент Россия», в которых намерена участвовать команда из Тольятти со своим новым гоночным болидом, будут проходить в конце августа 2022 года.

    Фото: официальный сайт ТГУ

    ТЭГИ:
    В Самарской области начали создавать новый болид

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