Участники команды Togliatti Racing Team Тольяттинского государственного университета, четырехкратные победители соревнований «Формула Студент Россия», завершают изготовление нового болида. В конце лета гонщики намерены испытать его на соревновательной трассе, сообщает официальный сайт ТГУ со ссылкой на информационный портал «Площадь Свободы».

«Формула Студент Россия» – интересный международный проект, в рамках которого студенты университета, объединенные в инженерную команду, занимаются проектированием и создают практически с нуля болид для гонок. На каждое новое соревнование должна выходить совершенно другая машина, с обновленными техническими характеристиками.

Два предыдущих автомобиля, создаваемых на базе Тольяттинского государственного университета, назывались Black Scorpion и Black Scorpion G2. Какое название будет у новой гоночной машины, создатели пока не определились.

Все соревнования «Формула Студент Россия», в которых намерена участвовать команда из Тольятти со своим новым гоночным болидом, будут проходить в конце августа 2022 года.

Фото: официальный сайт ТГУ