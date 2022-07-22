В предстоящие выходные дни, с 22 по 24 июля, сотрудники Госавтоинспекции Самарской области проведут повсеместные проверочные мероприятия, сообщает информационный портал samaragis со ссылкой на региональное ГУ МВД.

Главной целью, как всегда, является предотвращение ДТП с тяжкими или летальными последствиями и выявление пьяных водителей. Сотрудники полиции призывают всех участников дорожного движения к ответственному поведению на дорогах.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области