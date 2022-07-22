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    Масштабные рейды ГИБДД пройдут в Самарской области с 22 по 24 июля

    22.07.2022

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    Масштабные рейды ГИБДД пройдут в Самарской области с 22 по 24 июля

    В предстоящие выходные дни, с 22 по 24 июля, сотрудники Госавтоинспекции Самарской области проведут повсеместные проверочные мероприятия, сообщает информационный портал samaragis со ссылкой на региональное ГУ МВД.

    Главной целью, как всегда, является предотвращение ДТП с тяжкими или летальными последствиями и выявление пьяных водителей. Сотрудники полиции призывают всех участников дорожного движения к ответственному поведению на дорогах.

    Фото: ГУ МВД России по Самарской области

    ТЭГИ:
    Масштабные рейды ГИБДД пройдут в Самарской области с 22 по 24 июля

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