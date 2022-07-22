Соревнования по велоспорту среди юниоров 19-22 лет закончились в Удмуртской Республике, пишет samaragis.ru. В первенстве приняли участие более 70 спортсменов из 14 регионов страны, в том числе Денис Савельев из Самарской области.

Наш велосипедист пришел первым в групповой гонке на дистанции 137,5 км (3:00:51,75), рассказали в региональном министерстве спорта. Второе и третье места заняли представители Санкт-Петербурга Сергей Беляков и Артем Гомозков.