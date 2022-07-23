В понедельник, 25 июля, в Самаре состоится XXII Всероссийский фестиваль-регата памяти Владимира Высоцкого, сообщает информационный портал samaragis.
Регата будет проходить в нескольких городах России: Самаре (25 июля), Тольятти (23 и 24 июля), Владивостоке (16-25 июля), Калининграде (23 июля). Это событие считается одним из крупнейших в стране, на него традиционно съезжаются многие спортсмены и любители парусного спорта.
Программа мероприятия в Самаре:
Гонки среди крейсерных яхт будут проходить в акватории Саратовского водохранилища, возле острова Голодный, напротив самарской набережной. В водных состязаниях примут участие 20 экипажей из Самары, Тольятти, Сызрани. Победителю регаты достанется сертификат на сумму 20 000 рублей.
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