В понедельник, 25 июля, в Самаре состоится XXII Всероссийский фестиваль-регата памяти Владимира Высоцкого, сообщает информационный портал samaragis.

Регата будет проходить в нескольких городах России: Самаре (25 июля), Тольятти (23 и 24 июля), Владивостоке (16-25 июля), Калининграде (23 июля). Это событие считается одним из крупнейших в стране, на него традиционно съезжаются многие спортсмены и любители парусного спорта.

Программа мероприятия в Самаре:

Возложение цветов к памятнику Владимиру Высоцкому (улица Молодогвардейская, 222);

15:00-15:45 — работа мандатной комиссии, прием заявок на участие в гонке;

16:00 — старт гонки;

19:00 — награждение.

Гонки среди крейсерных яхт будут проходить в акватории Саратовского водохранилища, возле острова Голодный, напротив самарской набережной. В водных состязаниях примут участие 20 экипажей из Самары, Тольятти, Сызрани. Победителю регаты достанется сертификат на сумму 20 000 рублей.