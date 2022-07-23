    Поиск

    Самарская студентка получила медаль Российской академии наук

    23.07.2022

    425

    Автор:

    Фотограф: Владимир Пермяков

    Самарская студентка получила медаль Российской академии наук

    Медаль и премию РАН присудили второкурснице магистратуры института информатики и кибернетики Самарского университета им. Королёва Анастасии Рымжиной за исследование «Синтез наноматериалов для фотоэлектрических приложений». Как сообщается на сайте вуза, 19 июля такое решение принял президиум РАН по итогам конкурса 2021 года для молодых ученых и обучающихся по образовательным программам организаций высшего образования.

    В этом году конкурсные работы впервые представлялись только в электронном виде на сайте из-за большого количества участников. По словам вице-президента РАН, академика Алексея Хохлова, всего было представлено 1 330 работ. Была организована трехэтапная онлайн-экспертиза. Окончательное голосование проводилось по решению экспертных комиссий в очном, очно-заочном или заочном режиме. По результатам конкурса рекомендовано к присуждению медалей 58 работ по 21 направлению.

    ТЭГИ:
    Самарская студентка получила медаль Российской академии наук

    Читайте также:

    Новости

    Тольяттинские гонщики вошли в число кандидатов в сборную России
    Список кандидатов в сборную по мотоциклетному спорту на 2022-2023 годы утвердило минспорта России. В него вошли 17 гонщиков из клубов […]

    Новости

    Возле Самары вода в Волге прогрелась до 20,8 градусов
    Замеры делали в Саратовском водохранилище, пишет samara.kp.ru со ссылкой на Росгидромет. Как отмечают эксперты, для Самары это не типичная температура […]

    Новости

    Мониторинг цен на продукты в Самаре на 24 июля
    Список цен на продовольственные товары первой необходимости составили в городской администрации. Для этого проверили сетевые, несетевые магазины и ярмарки. Мы […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации