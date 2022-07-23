Медаль и премию РАН присудили второкурснице магистратуры института информатики и кибернетики Самарского университета им. Королёва Анастасии Рымжиной за исследование «Синтез наноматериалов для фотоэлектрических приложений». Как сообщается на сайте вуза, 19 июля такое решение принял президиум РАН по итогам конкурса 2021 года для молодых ученых и обучающихся по образовательным программам организаций высшего образования.

В этом году конкурсные работы впервые представлялись только в электронном виде на сайте из-за большого количества участников. По словам вице-президента РАН, академика Алексея Хохлова, всего было представлено 1 330 работ. Была организована трехэтапная онлайн-экспертиза. Окончательное голосование проводилось по решению экспертных комиссий в очном, очно-заочном или заочном режиме. По результатам конкурса рекомендовано к присуждению медалей 58 работ по 21 направлению.