Он позволит Самарскому государственному медицинскому университету обучать сотрудников других медучреждений по вопросам качества, сообщается на официальном сайте вуза.

В декабре 2019 года СамГМУ подписал соглашение с Национальным институтом качества Росздравнадзора о создании на базе вуза центра компетенций по качеству. На прошлой неделе состоялся итоговый аудит, по результатам которого СамГМУ будет внесен в реестр сертифицированных учреждений.

— Внесение в реестр говорит о том, что организация медицинского процесса в лечебном учреждении соответствует всем современным стандартам. Получение сертификата качества доказывает, что в данном учреждении оказывают действительно качественную медицинскую помощь, — отметил главный врач Клиник СамГМУ Николай Измалков.