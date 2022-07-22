    Поиск

    Клиники СамГМУ получили сертификат качества Росздравнадзора

    22.07.2022

    324

    Автор:

    Фотограф: Владимир Пермяков

    Клиники СамГМУ получили сертификат качества Росздравнадзора

    Он позволит Самарскому государственному медицинскому университету обучать сотрудников других медучреждений по вопросам качества, сообщается на официальном сайте вуза.

    В декабре 2019 года СамГМУ подписал соглашение с Национальным институтом качества Росздравнадзора о создании на базе вуза центра компетенций по качеству. На прошлой неделе состоялся итоговый аудит, по результатам которого СамГМУ будет внесен в реестр сертифицированных учреждений.

    — Внесение в реестр говорит о том, что организация медицинского процесса в лечебном учреждении соответствует всем современным стандартам. Получение сертификата качества доказывает, что в данном учреждении оказывают действительно качественную медицинскую помощь, — отметил главный врач Клиник СамГМУ Николай Измалков.

    ТЭГИ:
    Клиники СамГМУ получили сертификат качества Росздравнадзора

    Читайте также:

    Новости

    Тольяттинские гонщики вошли в число кандидатов в сборную России
    Список кандидатов в сборную по мотоциклетному спорту на 2022-2023 годы утвердило минспорта России. В него вошли 17 гонщиков из клубов […]

    Новости

    Возле Самары вода в Волге прогрелась до 20,8 градусов
    Замеры делали в Саратовском водохранилище, пишет samara.kp.ru со ссылкой на Росгидромет. Как отмечают эксперты, для Самары это не типичная температура […]

    Новости

    Мониторинг цен на продукты в Самаре на 24 июля
    Список цен на продовольственные товары первой необходимости составили в городской администрации. Для этого проверили сетевые, несетевые магазины и ярмарки. Мы […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации