«Таинственный сад» (6+)

Сказка, в которой цветы творят чудеса. Сирота Мэри после гибели родителей поселяется в английском поместье своего строгого дяди Арчибальда. Он лишился жены, поэтому оборвал все связи с внешним миром и не хочет ни с кем общаться. Маленькая девочка оказывается предоставлена самой себе и вскоре обнаруживает около дома тайный зачахший сад. Старый родственник запретил туда ходить, но когда это смущало детей? Тем более Мэри познакомилась с сыном служанки Колином, прикованным к постели тяжелой болезнью. Он стал ее верным сообщником. На глазах этих двух юных друзей сад начнет оживать и исполнять желания.

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