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    Миллион алых роз: топ-5 фильмов к Дню флориста

    23.07.2022

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    Миллион алых роз: топ-5 фильмов к Дню флориста

    Завтра надо поздравлять тех, кто помогает нам радовать своих близких в дорогие минуты, кто украшает скверы нашего города и выращивает даже около дома настоящие сады. В честь прекрасного душистого праздника предлагаем выбрать фильм из нашей подборки про флористов, садоводов и просто про волшебную силу цветов.

    Миллион алых роз: топ-5 фильмов к Дню флориста

    «Любовь случается» (16+)

    В этом фильме героиня Дженнифер Энистон — обычная флористка, составляющая безумно красивые букеты в американском Сиэтле. Однажды туда приезжает Берк — автор книги, рассказывающей о том, как справиться со смертью близкого человека. После утраты жены вдовец начал переносить свой опыт на бумагу, в результате чего снискал популярность и стал коучем. Случайно встретив Элоизу, писатель начал заново чувствовать вкус жизни, однако страх и боль потери до сих пор живут в его сердце. Сможет ли Берк снова разрешить себе любить, узнаем в итоге.

    Смотреть: ivi, Okko, Кинопоиск

    Миллион алых роз: топ-5 фильмов к Дню флориста

    «Таинственный сад» (6+)

    Сказка, в которой цветы творят чудеса. Сирота Мэри после гибели родителей поселяется в английском поместье своего строгого дяди Арчибальда. Он лишился жены, поэтому оборвал все связи с внешним миром и не хочет ни с кем общаться. Маленькая девочка оказывается предоставлена самой себе и вскоре обнаруживает около дома тайный зачахший сад. Старый родственник запретил туда ходить, но когда это смущало детей? Тем более Мэри познакомилась с сыном служанки Колином, прикованным к постели тяжелой болезнью. Он стал ее верным сообщником. На глазах этих двух юных друзей сад начнет оживать и исполнять желания.

    Смотреть: ivi, Okko, Кинопоиск

    Миллион алых роз: топ-5 фильмов к Дню флориста

    «Постель из роз» (16+)

    Луис владеет цветочным магазином, поэтому точно знает, что хороший букет — верный помощник в завоевании девушки. Когда-то этот романтик потерял беременную жену, но прошло время и любовь снова постучалась в его сердце. Увидев плачущую на окне Лизу, мужчина отправляет ей розы, а потом и вовсе всю квартиру заваливает ими. Такие ухаживания пробивают броню харизматичной и неприступной героини, однако прошлое не позволяет ей полностью довериться новым чувствам. Смогут ли красивые бутоны залечить старые раны от сиротского детства и насилия отчима — большой вопрос.

    Смотреть: Кинопоиск

    Миллион алых роз: топ-5 фильмов к Дню флориста

    «Версальский роман» (16+)

    В драме действия разворачиваются в XVII веке во Франции. Король Людовик XIV решает покинуть Париж, но перед этим хочет переоборудовать Версальский дворец и парк при нем. Для второй задачи ландшафтный архитектор Андре Ленотр нанимает скромную, но креативную садовницу Сабин де Барра. Она первая предлагает уйти от заезженной геометрии и создать что-то новое и свежее. Под ее чутким руководством знаменитый сад обретает чудесный вид. Но зато пребывание в королевской среде вплетает девушку в интриги, любовные перевороты и неожиданные козни от ревнивиц высшего света.

    Смотреть: ivi, Okko, Кинопоиск

    Миллион алых роз: топ-5 фильмов к Дню флориста

    «День Святого Валентина» (16+)

    Кинолента про самый романтичный праздник собрала самый настоящий звездопад, но не обошлось и без моря цветов. Разные истории нескольких героев органично сплетаются в День всех влюбленных. А начинается все с флориста Рида, который уверен, что романтика и искренняя любовь до гроба все еще есть в этом мире. Волей судьбы он встречается со спортивным журналистом, который ненавидит сопливости отношений, но вынужден взять интервью о грядущей дате. В итоге зритель увидит, как отмечают праздник самые разные люди, которые одинаково нуждаются в любви и понимании.

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    Миллион алых роз: топ-5 фильмов к Дню флориста

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