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    Стала известна программа фестиваля «Ярмарка вкусов»

    22.07.2022

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    На площади Куйбышева пройдет фестиваль «Ярмарка вкусов»

    Он состоится в субботу и воскресенье, 23 и 24 июля, и будет приурочен к Дню работника торговли. 

    Как сообщает пресс-служба городской администрации, в субботу, 23 июля, с 11:00 до 21:00 на площади Куйбышева будут проходить творческие и тематические программы. Гостям раздадут жетоны для голосования по конкурсу «Лучший работник торговли». Также будет работать ярмарка товаров местных производителей по сниженным ценам.

    Гостей праздника ждут фестиваль «Гриль а-ля рюс», а также мастер-классы: кулинарные – по приготовлению ребер и бургеров; лепка глиняной игрушки, резьба по дереву, плетение кукол из рогозы; роспись гипсовых фигур; роспись по ткани и на коже; ткачество на станке.

    В течение дня на фестивальной сцене будут выступать музыкальные и танцевальные коллективы: музыкальный проект «Кирилл да Марья шоу», шоу-проект «КузьмИнишна», Государственный волжский русский народный хор, певец Михаил Морозов и финалистка шоу «Голос.Дети» Юлия Гаврилова, виртуоз русской балалайки Дмитрий Буцыков. Кроме того, состоятся выступления шоу «Витязи» (силовой экстрим, бодибилдинг, зрелищные трюки).

    Гостей праздника ждут розыгрыши-викторины, посвященные купеческой истории и традициям, а также интерактивные развлечения.

    В 18:50 начнется конкурс на поедание плова на время. В 19:50 объявят результаты мастер-классов и победителей в конкурсе на звание «Лучший работник торговли».

    В воскресенье, 24 июля, с 11:00 до 18:00 будет работать ярмарка местных производителей по сниженным ценам. Вместе с тем проведут фестиваль «Гриль а-ля рюс» и мастер-классы.

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    Стала известна программа фестиваля «Ярмарка вкусов»

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