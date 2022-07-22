Он состоится в субботу и воскресенье, 23 и 24 июля, и будет приурочен к Дню работника торговли.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в субботу, 23 июля, с 11:00 до 21:00 на площади Куйбышева будут проходить творческие и тематические программы. Гостям раздадут жетоны для голосования по конкурсу «Лучший работник торговли». Также будет работать ярмарка товаров местных производителей по сниженным ценам.

Гостей праздника ждут фестиваль «Гриль а-ля рюс», а также мастер-классы: кулинарные – по приготовлению ребер и бургеров; лепка глиняной игрушки, резьба по дереву, плетение кукол из рогозы; роспись гипсовых фигур; роспись по ткани и на коже; ткачество на станке.

В течение дня на фестивальной сцене будут выступать музыкальные и танцевальные коллективы: музыкальный проект «Кирилл да Марья шоу», шоу-проект «КузьмИнишна», Государственный волжский русский народный хор, певец Михаил Морозов и финалистка шоу «Голос.Дети» Юлия Гаврилова, виртуоз русской балалайки Дмитрий Буцыков. Кроме того, состоятся выступления шоу «Витязи» (силовой экстрим, бодибилдинг, зрелищные трюки).

Гостей праздника ждут розыгрыши-викторины, посвященные купеческой истории и традициям, а также интерактивные развлечения.

В 18:50 начнется конкурс на поедание плова на время. В 19:50 объявят результаты мастер-классов и победителей в конкурсе на звание «Лучший работник торговли».

В воскресенье, 24 июля, с 11:00 до 18:00 будет работать ярмарка местных производителей по сниженным ценам. Вместе с тем проведут фестиваль «Гриль а-ля рюс» и мастер-классы.