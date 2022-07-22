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    В Самаре проверили, как живут лебеди и утки на озере в парке Металлургов

    22.07.2022

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    В Самаре проверили, как живут лебеди и утки на озере в парке Металлургов

    Июльская жара стала настоящим испытанием не только для малых рек, но и городских озер.  Высокая температура воздуха неминуемо приводит к размножению водорослей.

    Региональный ЦУР совместно с МЦУ Самары разведали обстановку в парке 50-летия Октября и убедились: утки на месте, к ним присоединились еще и шесть белых лебедей. Новых постояльцев поселили на водоем в конце мая – птицы прижились и прекрасно чувствуют себя в большой пернатой компании. Всего на озере теперь живут десять лебедей.

    По информации МАУ «Парки Самары», каждое утро сотрудники парка Металлургов героически борются с водорослями, вручную очищают берега и дно от бурной растительности.

    — Водоем, который очень любят самарцы, мы стараемся поддерживать в нормативном состоянии. Кроме механической расчистки от водорослей, ежедневно организована подпитка озера водой, — отметил Алексей Пецин, начальник отдела по организации культурно-массовых мероприятий МАУ «Парки Самары».

    В перспективе для очищения воды планируют использовать толстолобика. Для этого вида рыб водоросли, которые так расстраивают горожан, – лучшее лакомство. А вот птиц в парке Металлургов, особенно лебедей, чем попало просят не кормить. Соответствующая памятка висит около лебяжьего домика. Рацион у лебедей-шипунов строгий: распаренные крупы, мелко нарезанные овощи, нежирный творог, вареная белая рыба. Лягушек и личинок на водоеме птицы добывают сами.

    Фото: администрация Самары

    ТЭГИ:
    В Самаре проверили, как живут лебеди и утки на озере в парке Металлургов

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