    Поиск

    Магистранты политеха стали призерами конкурса литейщиков

    22.07.2022

    184

    Автор:

    Фотограф: Владимир Пермяков

    Магистранты политеха стали призерами конкурса литейщиков

    18 июня были подведены итоги Всероссийского конкурса выпускных квалификационных работ в области литейного производства. Его организатором выступил национальный исследовательский технический университет «МИСиС», сообщает официальный сайт Самарского политеха samgtu.ru.

    На конкурсе жюри рассматривало проекты различных ведущих технических вузов. Среди всех претендентов свои разработки представили магистранты факультета машиностроения, металлургии и транспорта (ФММТ) Самарского политеха Владимир КонстантиновАлексей Давыдов и Евгений Трубников. Они заняли второе, третье и четвертое места по итогам решения специальной комиссии.

    Декан ФММТ Константин Никитин рассказал, что один из призеров конкурса, Владимир Константинов, будет продолжать свою научную работу на еще более серьезном уровне, он планирует поступать в аспирантуру по специальности «Литейное производство».

    ТЭГИ:
    Магистранты политеха стали призерами конкурса литейщиков

    Читайте также:

    Новости

    Тольяттинские гонщики вошли в число кандидатов в сборную России
    Список кандидатов в сборную по мотоциклетному спорту на 2022-2023 годы утвердило минспорта России. В него вошли 17 гонщиков из клубов […]

    Новости

    Возле Самары вода в Волге прогрелась до 20,8 градусов
    Замеры делали в Саратовском водохранилище, пишет samara.kp.ru со ссылкой на Росгидромет. Как отмечают эксперты, для Самары это не типичная температура […]

    Новости

    Мониторинг цен на продукты в Самаре на 24 июля
    Список цен на продовольственные товары первой необходимости составили в городской администрации. Для этого проверили сетевые, несетевые магазины и ярмарки. Мы […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации