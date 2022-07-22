18 июня были подведены итоги Всероссийского конкурса выпускных квалификационных работ в области литейного производства. Его организатором выступил национальный исследовательский технический университет «МИСиС», сообщает официальный сайт Самарского политеха samgtu.ru.

На конкурсе жюри рассматривало проекты различных ведущих технических вузов. Среди всех претендентов свои разработки представили магистранты факультета машиностроения, металлургии и транспорта (ФММТ) Самарского политеха Владимир Константинов, Алексей Давыдов и Евгений Трубников. Они заняли второе, третье и четвертое места по итогам решения специальной комиссии.

Декан ФММТ Константин Никитин рассказал, что один из призеров конкурса, Владимир Константинов, будет продолжать свою научную работу на еще более серьезном уровне, он планирует поступать в аспирантуру по специальности «Литейное производство».