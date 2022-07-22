Список цен на продовольственные товары первой необходимости составили в городской администрации. Для этого проверили сетевые, несетевые магазины и ярмарки. Мы укажем самые низкие цены в городе.

Вермишель по 33,99 рубля за килограмм можно купить в «Ашане» в Советском районе.

Белокочанную капусту по цене 19,89 рубля в «Ленте» в Железнодорожном районе.

Килограмм картошки по 30,89 рубля выгодней всего брать в «Ленте» в Железнодорожном районе.

Гречка стоит 102,50 рубля в ТЦ «Поток» в Октябрьском районе.

Килограмм курицы в «Ленте» в Железнодорожном районе обойдется в 144,89 рубля.

Подсолнечное масло стоит 86,99 рубля за литр в «Магните» в Куйбышевском районе.

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5–3,2 % жирности — 44,43 рубля за литр в «Перекрестке» в Красноглинском районе.

Мука пшеничная стоит 34,18 рубля за килограмм в «Ленте» в Железнодорожном районе.

Сахар-песок — 62,9 рубля за килограмм в «Ашане» в Советском районе.

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов можно купить по цене 34,35 рубля в «Ашане» в Советском районе.

Десяток куриных яиц стоит 39,99 рубля в «Перекрестке» в Красноглинском районе.

Подробнее о ценах на продукты в разных районах города можно узнать на сайте городской администрации.