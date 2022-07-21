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    В администрации прокомментировали уголовное дело в отношении главы департамента градостроительства

    21.07.2022

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    В администрации прокомментировали уголовное дело в отношении главы департамента градостроительства

    Об уголовном деле в отношении руководителя департамента градостроительства Самары Сергея Шанова стало известно сегодня, 21 июля. По данным СМИ, дело расследуется по ч. 3 ст. 160 УК РФ («Растрата, совершенная с использованием служебного положения»). По версии следствия, чиновник незаконно возместил 65 тысяч рублей из бюджета после командировки в Дубай, где участвовал в образовательном проекте для 100 крупнейших городов Российской Федерации

    — В адрес главы городского округа поступило представление прокуратуры г. Самары, в котором содержатся доводы о несоблюдении Шановым С.Н. порядка возмещения расходов по командировке в г. Дубай. Следует отметить, что в указанную служебную командировку Шанов С.Н. был направлен в установленном порядке при прохождении обучения в рамках образовательного проекта для 100 крупнейших городов Российской Федерации и возмещение понесенных расходов производилось им не единолично, а через бухгалтерию Департамента градостроительства с представлением соответствующих документов. В настоящее время представление находится в стадии его рассмотрения и информация о возбуждении уголовного дела явилась неожиданной для органов местного самоуправления. Полагаем, что органы предварительного следствия детально разберутся в этой ситуации и установят отсутствие виновности Шанова С.Н. в каком-либо противоправном деянии, — говорится в сообщении, распространенном мэрией в СМИ.

    Фотография: администрация Самары

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    В администрации прокомментировали уголовное дело в отношении главы департамента градостроительства

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