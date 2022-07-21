На девяти оставшихся участках теплотрасс работы выполнены более чем наполовину. Причем на трети из этих объектов запланировано закончить перекладки и привести в порядок прилегающую территорию уже на следующей неделе.

Как рассказал первый вице-мэр Владимир Василенко, другие участки отремонтируют до 10 августа. Исключение составит только трубопровод по улице Солнечной.

– Но этот плановый объект, чисто производственный, и не влияет ни на социальную сферу, ни на жилой сектор. Все участки укомплектованы необходимыми материалами – и трубами, и железобетоном, и запорной арматурой, – пояснил он.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, на улице Рабочей в границах Самарской и Садовой перекладка в самом разгаре. А на соседнем участке между Самарской и Галактионовской не только завершили работы, но и полностью восстановили дорожное покрытие.

На улице Молодогвардейской в ремонте остается только одна локация – в районе перекрестка с улицей Ульяновской.

Наряду с этим специалисты «Т Плюс» продолжают работы по обновлению теплосети вдоль улицы Ташкентской. Протяженность трассы в границах Стара-Загора и проспекта Карла Маркса составляет 575 метров. Энергетики заменят трубопровод протяженностью 1 150 метров. Он обеспечивает теплом и горячей водой жителей более 300 многоэтажных домов, а также детсады, школы, поликлиники и организации.

Перекладка теплосети на участке будет завершена в августе, а благоустройство прилегающей территории планируется выполнить до конца сентября.

Кроме того, дополнительно ПАО «Т Плюс» возьмет в работу восемь участков. В настоящее время уже проводятся конкурсные процедуры.

– На части объектов начать работы намерены 25 июля, на другие специалисты выйдут 1 августа. В частности, добавятся участки по улице Стара-Загора; перекладки на одном объекте по улице Аминева будут сопряжены с близостью к школе № 102, поэтому здесь подрядчик должен успеть обновить теплотрассу к 25 августа. А срок окончания остальных работ на объектах остается неизменным – 15 сентября, – подчеркнул Владимир Василенко.

Параллельно ведется и подготовка города к холодам. По состоянию на четверг, 21 июля, к предстоящей зиме готовы 5 697 домов. Это 55,9 % от всего жилфонда Самары. В соцсфере к началу отопительного сезона готовы 448 объектов образования, культуры и спорта.

Фото: администрация Самары