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    В Самаре завершили работы по перекладке трех теплосетей

    21.07.2022

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    В Самаре завершили работы по перекладке трех теплосетей

    На девяти оставшихся участках теплотрасс работы выполнены более чем наполовину. Причем на трети из этих объектов запланировано закончить перекладки и привести в порядок прилегающую территорию уже на следующей неделе.

    Как рассказал первый вице-мэр Владимир Василенко, другие участки отремонтируют до 10 августа. Исключение составит только трубопровод по улице Солнечной.

    – Но этот плановый объект, чисто производственный, и не влияет ни на социальную сферу, ни на жилой сектор. Все участки укомплектованы необходимыми материалами – и трубами, и железобетоном, и запорной арматурой, – пояснил он.

    Как сообщает пресс-служба городской администрации, на улице Рабочей в границах Самарской и Садовой перекладка в самом разгаре. А на соседнем участке между Самарской и Галактионовской не только завершили работы, но и полностью восстановили дорожное покрытие.

    В Самаре завершили работы по перекладке трех теплосетей

    На улице Молодогвардейской в ремонте остается только одна локация – в районе перекрестка с улицей Ульяновской.

    Наряду с этим специалисты «Т Плюс» продолжают работы по обновлению теплосети вдоль улицы Ташкентской. Протяженность трассы в границах Стара-Загора и проспекта Карла Маркса составляет 575 метров. Энергетики заменят трубопровод протяженностью 1 150 метров. Он обеспечивает теплом и горячей водой жителей более 300 многоэтажных домов, а также детсады, школы, поликлиники и организации.

    В Самаре завершили работы по перекладке трех теплосетей

    Перекладка теплосети на участке будет завершена в августе, а благоустройство прилегающей территории планируется выполнить до конца сентября.

    Кроме того, дополнительно ПАО «Т Плюс» возьмет в работу восемь участков. В настоящее время уже проводятся конкурсные процедуры.

    – На части объектов начать работы намерены 25 июля, на другие специалисты выйдут 1 августа. В частности, добавятся участки по улице Стара-Загора; перекладки на одном объекте по улице Аминева будут сопряжены с близостью к школе № 102, поэтому здесь подрядчик должен успеть обновить теплотрассу к 25 августа. А срок окончания остальных работ на объектах остается неизменным – 15 сентября, – подчеркнул Владимир Василенко.

    В Самаре завершили работы по перекладке трех теплосетей

    Параллельно ведется и подготовка города к холодам. По состоянию на четверг, 21 июля, к предстоящей зиме готовы 5 697 домов. Это 55,9 % от всего жилфонда Самары. В соцсфере к началу отопительного сезона готовы 448 объектов образования, культуры и спорта.

    Фото: администрация Самары

    ТЭГИ:
    В Самаре завершили работы по перекладке трех теплосетей

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