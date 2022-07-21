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    Временное ограничение движения транспорта по улице Самарской

    21.07.2022

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    Временное ограничение движения транспорта по улице Самарской

    В связи с работами по техническому перевооружению теплотрассы с 08:00 22 июля до 06:00 26 июля будет ограничено движение общественного транспорта по улице Самарской в районе дома № 61.

    В этот период времени курсирование автобусных маршрутов №№ 2, 5д, 23, 41, 3 — будет организовано по объездным схемам. Подробно ознакомится с ними можно ниже в приложении.

    Городские власти просят жителей Самары с пониманием отнестись к проведению работ и заранее планировать свой маршрут передвижения.

    Временное ограничение движения транспорта по улице Самарской
    Временное ограничение движения транспорта по улице Самарской
    Временное ограничение движения транспорта по улице Самарской

    Фото: сайт Администрации

    ТЭГИ:
    Временное ограничение движения транспорта по улице Самарской

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