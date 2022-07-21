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    В Самаре установили памятник советскому разведчику Рудольфу Абелю

    21.07.2022

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    В Самаре установили памятник советскому разведчику Рудольфу Абелю

    Монумент в память о Вильяме Фишере (настоящее имя разведчика) появился в сквере на пересечении улиц Арцыбушевской и Красноармейской. Об этом пишет «Самара-ГИС».

    В торжественной церемонии приняли участие начальник департамента по координации вопросов государственной политики в исторической и гуманитарной сферах администрации президента России Владислав Кононов, депутат Госдумы Александр Хинштейн, глава Самары Елена Лапушкина и другие почетные гости.

    В Самаре установили памятник советскому разведчику Рудольфу Абелю

    — Мы гордимся тем, что теперь в Самаре есть еще одно место памяти, связанное с именем Вильяма Фишера – Рудольфа Абеля. От всей души благодарю Российское военно-историческое общество за изготовление памятника и вклад в сохранение истории нашей страны. Мне бы очень хотелось, чтобы жители и гости нашего города, останавливаясь здесь, обращались к истории Самары, узнавали о том, какие удивительные люди связывали с ней свою судьбу, — отметила глава города.

    Во время Великой Отечественной войны Вильям Фишер жил в Куйбышеве с 1941 по 1943 годы, преподавал в куйбышевской разведшколе, готовил радистов для заброски в немецкий тыл и участвовал в радиоиграх советской разведки с целью дезинформирования немцев в отношении планов советского военного командования. 

    В Самаре установили памятник советскому разведчику Рудольфу Абелю
    В Самаре установили памятник советскому разведчику Рудольфу Абелю
    В Самаре установили памятник советскому разведчику Рудольфу Абелю
    В Самаре установили памятник советскому разведчику Рудольфу Абелю
    ТЭГИ:
    В Самаре установили памятник советскому разведчику Рудольфу Абелю

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