Монумент в память о Вильяме Фишере (настоящее имя разведчика) появился в сквере на пересечении улиц Арцыбушевской и Красноармейской. Об этом пишет «Самара-ГИС».

В торжественной церемонии приняли участие начальник департамента по координации вопросов государственной политики в исторической и гуманитарной сферах администрации президента России Владислав Кононов, депутат Госдумы Александр Хинштейн, глава Самары Елена Лапушкина и другие почетные гости.

— Мы гордимся тем, что теперь в Самаре есть еще одно место памяти, связанное с именем Вильяма Фишера – Рудольфа Абеля. От всей души благодарю Российское военно-историческое общество за изготовление памятника и вклад в сохранение истории нашей страны. Мне бы очень хотелось, чтобы жители и гости нашего города, останавливаясь здесь, обращались к истории Самары, узнавали о том, какие удивительные люди связывали с ней свою судьбу, — отметила глава города.

Во время Великой Отечественной войны Вильям Фишер жил в Куйбышеве с 1941 по 1943 годы, преподавал в куйбышевской разведшколе, готовил радистов для заброски в немецкий тыл и участвовал в радиоиграх советской разведки с целью дезинформирования немцев в отношении планов советского военного командования.