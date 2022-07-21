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    В Самаре начался прием заявок на литературный фестиваль

    21.07.2022

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    В Самаре начался прием заявок на литературный фестиваль

    Центр поддержки и развития чтения Самарской областной универсальной научной библиотеки принимает заявки на конкурс, который определит участников Х Всероссийского литературного фестиваля имени Михаила Анищенко, сообщает информационный портал sovainfo.

    В этом году фестиваль будет юбилейным, поэтому полезное общение литераторов на Самарской Луке продлится дольше обычного. Все желающие принять участие в мероприятии должны отправить свое произведение и анкету до 1 августа  по адресу litfest-samara@yandex.ru с пометкой «Фестиваль имени Анищенко — 2022». К конкурсу допускаются молодые писатели и поэты в возрасте от 18 до 35 лет.

    Открытие форума пройдет 15 сентября в Самарской областной библиотеке. С 15 по 18 сентября победители конкурса получат возможность поучаствовать в творческих мастер-классах, семинарах от известных российских литераторов. Молодые авторы смогут провести время в живописных местах Жигулей в обществе состоявшихся современных писателей и поэтов.

    В итоге после завершения фестиваля имени Михаила Анищенко будет напечатан еще один выпуск литературного журнала «Молодежная волна». В нем будут размещены наиболее сильные и цепляющие произведения, написанные конкурсантами. При этом двух авторов выберут для участия во всероссийском фестивале молодых поэтов «Мцыри», он будет проходить в декабре в Москве.

    Фото: предоставлено СОУНБ

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    В Самаре начался прием заявок на литературный фестиваль

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