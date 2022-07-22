Недавно закончился открытый чемпионат Республики Беларусь по академической гребле. За медали боролись в том числе российские спортсмены, пишет samaragis.ru.

Как сообщили в региональном минспорта, представитель Самарской области Александр Вязовкин занял второе место среди гребцов-одиночек, преодолев 2 000 метров за 7 минут 51,414 секунды.

Следующая встреча сборных России и Беларуси пройдет в рамках российского чемпионата на акватории казанского Центра гребных видов спорта в августе.

Фото: министерство спорта Самарской области