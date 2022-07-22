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    Спортсмен Самарской области забрал «серебро» чемпионата по гребле

    22.07.2022

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    Спортсмен Самарской области забрал «серебро» чемпионата по гребле

    Недавно закончился открытый чемпионат Республики Беларусь по академической гребле. За медали боролись в том числе российские спортсмены, пишет samaragis.ru.

    Как сообщили в региональном минспорта, представитель Самарской области Александр Вязовкин занял второе место среди гребцов-одиночек, преодолев 2 000 метров за 7 минут 51,414 секунды.

    Следующая встреча сборных России и Беларуси пройдет в рамках российского чемпионата на акватории казанского Центра гребных видов спорта в августе.

    Фото: министерство спорта Самарской области

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    Спортсмен Самарской области забрал «серебро» чемпионата по гребле

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