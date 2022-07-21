День чтения вслух

23 июля с 13:00 до 18:00

В этом году праздник отмечают по всей России впервые. В Самаре в рамках проекта «Живая классика» пройдет театральное прослушивание для молодежи в возрасте 16-18 лет. В 14:00 состоится торжественное открытие с барабанным шоу, а после — выступление чтецов и музыкантов. В 15:30 презентуют книги для молодежи, до 18:00 будут работать интерактивные площадки с мастер-классами и перформансами.

Самарская областная библиотека для молодежи

проспект Ленина, 14

Вход свободный

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