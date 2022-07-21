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    Афиша на неделю: граффити-выставка, Мягкий Week End и День чтения вслух

    21.07.2022

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    Афиша на неделю: граффити-выставка, Мягкий Week End и День чтения вслух

    Несмотря на летний сезон прогулок и повсеместного волжского гедонизма, культурные институции продолжают скрашивать досуг самарцев. На этой неделе любуемся граффити и акварельной живописью, занимаемся рукоделием, смотрим кино и ходим на экскурсии.

    «Самара театральная»

    21 июля в 18:30

    Это пешеходная экскурсия, в рамках которой можно будет по новому взглянуть на театральное искусство родного города. Гид проведет вас мимо фасадов самарских театров, расскажет их историю с момента создания и поведает о великих артистах. Купить билет можно в кассе музея.

    Музей им. Алабина
    Ленинская, 142
    Участие — 150 рублей
    (12+)
    Афиша на неделю: граффити-выставка, Мягкий Week End и День чтения вслух

    Волжские фильмы

    22-24 июля

    В эти выходные в сквере Эльдара Рязанова пройдут показы фильмов, где важную роль сыграла наша Волга-матушка. Берем друзей и отправляемся смотреть картины «Жестокий романс», «Мать» и «Волга-Волга», снятые в XX веке талантливыми режиссерами. Все показы начнутся в 19:00.

    Музей Эльдара Рязанова
    Фрунзе, 120
    Вход свободный
    (12+)
    Афиша на неделю: граффити-выставка, Мягкий Week End и День чтения вслух

    Граффити-выставка

    23 июля в 18:00

    Здесь самарский коллекционер представит всеобщему вниманию работы уличных художников. Вы увидите вырванные со стен граффити, перенесенные на холсты и другие нетипичные предметы. Выставка продлится до 1 августа. В день открытия всех ждет диджей-сет и велком-дринк.

    Нулевая комната
    Ленинградская, 77
    Вход свободный по регистрации
    (18+)
    Афиша на неделю: граффити-выставка, Мягкий Week End и День чтения вслух

    День чтения вслух

    23 июля с 13:00 до 18:00

    В этом году праздник отмечают по всей России впервые. В Самаре в рамках проекта «Живая классика» пройдет театральное прослушивание для молодежи в возрасте 16-18 лет. В 14:00 состоится торжественное открытие с барабанным шоу, а после — выступление чтецов и музыкантов. В 15:30 презентуют книги для молодежи, до 18:00 будут работать интерактивные площадки с мастер-классами и перформансами.

    Самарская областная библиотека для молодежи
    проспект Ленина, 14
    Вход свободный
    (6+)
    Афиша на неделю: граффити-выставка, Мягкий Week End и День чтения вслух

    Фотоальбомная экскурсия

    23 июля в 16:00

    Кирилл Гуров проведет экскурсию по новой выставке «Жизненный цикл фотоальбома: все как у людей». Он расскажет о том, как создавали фотокарточки в прошлых веках, поделится фактами о психологии позирования и жанрах фотографии. Вы увидите альбомы из фондов музея и те, которыми поделились сами самарцы. Окунуться в атмосферу проявительной лаборатории можно по предварительной записи.

    Самарский литературный музей
    Фрунзе, 155А
    Вход — 100 рублей
    (14+)
    Афиша на неделю: граффити-выставка, Мягкий Week End и День чтения вслух

    Мягкий Week End

    23-24 июля

    Любители рукоделия точно должны прийти в самарскую Третьяковку на этой неделе. Там пройдет серия мастер-классов по монументальной вышивке, интуитивному вышиванию, по созданию игрушек и интерьерных украшений и многому другому. Записаться можно по телефону: 8-902-235-18-60.

    Клуб Третьяковки
    Фрунзе, 102Б
    Вход — от 200 до 400 рублей
    (14+)
    Афиша на неделю: граффити-выставка, Мягкий Week End и День чтения вслух

    Метафизика пространства

    28 июля в 14:00

    Неделю назад открылась необычная выставка «Genius Loci: Гений Места», где представлена метафизика пространства в акварелях и фотографиях Андрея Самолинова. Для тех, кто привык докапываться до самой сути, автор работ вместе с художником Алексеем Колесовым проведет экскурсию по экспозиции. Вы узнаете тайные смыслы и замыслы, а также сможете по-новому повернуть свое сознание в сфере искусства. Записаться нужно в группе вконтакте.

    Галерея «Новое пространство»
    проспект Ленина, 14А
    Вход свободный
    (12+)
    Афиша на неделю: граффити-выставка, Мягкий Week End и День чтения вслух

    Фотографии из соцсетей институций

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    Афиша на неделю: граффити-выставка, Мягкий Week End и День чтения вслух

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