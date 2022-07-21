Это пешеходная экскурсия, в рамках которой можно будет по новому взглянуть на театральное искусство родного города. Гид проведет вас мимо фасадов самарских театров, расскажет их историю с момента создания и поведает о великих артистах. Купить билет можно в кассе музея.
В эти выходные в сквере Эльдара Рязанова пройдут показы фильмов, где важную роль сыграла наша Волга-матушка. Берем друзей и отправляемся смотреть картины «Жестокий романс», «Мать» и «Волга-Волга», снятые в XX веке талантливыми режиссерами. Все показы начнутся в 19:00.
Здесь самарский коллекционер представит всеобщему вниманию работы уличных художников. Вы увидите вырванные со стен граффити, перенесенные на холсты и другие нетипичные предметы. Выставка продлится до 1 августа. В день открытия всех ждет диджей-сет и велком-дринк.
В этом году праздник отмечают по всей России впервые. В Самаре в рамках проекта «Живая классика» пройдет театральное прослушивание для молодежи в возрасте 16-18 лет. В 14:00 состоится торжественное открытие с барабанным шоу, а после — выступление чтецов и музыкантов. В 15:30 презентуют книги для молодежи, до 18:00 будут работать интерактивные площадки с мастер-классами и перформансами.
Кирилл Гуров проведет экскурсию по новой выставке «Жизненный цикл фотоальбома: все как у людей». Он расскажет о том, как создавали фотокарточки в прошлых веках, поделится фактами о психологии позирования и жанрах фотографии. Вы увидите альбомы из фондов музея и те, которыми поделились сами самарцы. Окунуться в атмосферу проявительной лаборатории можно по предварительной записи.
Любители рукоделия точно должны прийти в самарскую Третьяковку на этой неделе. Там пройдет серия мастер-классов по монументальной вышивке, интуитивному вышиванию, по созданию игрушек и интерьерных украшений и многому другому. Записаться можно по телефону: 8-902-235-18-60.
Неделю назад открылась необычная выставка «Genius Loci: Гений Места», где представлена метафизика пространства в акварелях и фотографиях Андрея Самолинова. Для тех, кто привык докапываться до самой сути, автор работ вместе с художником Алексеем Колесовым проведет экскурсию по экспозиции. Вы узнаете тайные смыслы и замыслы, а также сможете по-новому повернуть свое сознание в сфере искусства. Записаться нужно в группе вконтакте.
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