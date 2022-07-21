Жители Кировского района с середины июля начали обращаться в официальные аккаунты органов власти с просьбой разобраться со стихийной свалкой:

— Просим принять меры! Мирная 157А. Были мусорные контейнеры, убрали. А мусор как лежал, так и лежит. Куда обращаться, в прокуратуру?

Изначально оборудовать контейнерную площадку планировали только в следующем году, однако ситуация требовала скорейшего решения. Всего за неделю ЦУР Самарской области совместно с МЦУ Самары зафиксировали в соцсетях полтора десятка жалоб на эту свалку. Администрации Кировского района совместно с департаментом городского хозяйства удалось решить проблему. Были найдены средства на установку трех мусорных накопителей, которые уже размещены. Предприятие «Жиллидер» вывезет скопившийся мусор.

Чтобы Центр управления регионом увидел ваше сообщение — оставьте его в комментариях официальных пабликов органов власти Самарской области, в официальной группе ЦУР 63. Заявить о своей проблеме также можно через личный аккаунт на сайте «Госуслуги» или мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе». Также обратиться можно через платформу обратной связи на сайте правительства Самарской области или официальных сайтах министерств и администраций муниципалитетов.

Фото: администрация Самары