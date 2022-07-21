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    В Самаре завершено расследование дела Людмилы Тарховой

    21.07.2022

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    Фотограф: Анастасия Жиляева

    В Самаре завершено расследование дела Людмилы Тарховой

    Следствие считает, что в декабре 2020 года дочь экс-мэра Самары Людмила Тархова получила некоторую информацию, распространение которой в свободном доступе могло бы нанести вред репутации депутата Самарской губернской думы, сообщает официальный паблик СУ-СКР Самара. Она неоднократно виделась с ним и требовала 200 млн рублей за то, что не будет выкладывать в интернет имеющиеся у нее данные.

    В июле 2021 года после непосредственной передачи денег обвиняемая была задержана сотрудниками УФСБ России по Самарской области. Следствие уже собрало достаточно весомую доказательную базу. Поэтому в ближайшее время уголовное дело с обвинительным заключением будет направлено в суд.

    ТЭГИ:
    В Самаре завершено расследование дела Людмилы Тарховой

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