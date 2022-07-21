Источником финансирования стали безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов в город. Об этом стало известно во время заседания комитета по бюджету думы Самары, пишет «Самара-ГИС».

Вместе с тем депутаты утвердили перераспределение более 35 млн рублей. Деньги потратят на подготовку города к зиме, восстановление объектов культурного наследия регионального значения, а также улучшение пожарной безопасности в летних оздоровительных детских лагерях.