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    На строительство бассейна в Куйбышевском районе Самары выделили еще 116 млн рублей

    21.07.2022

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    Самарский университет и СГЭУ попал в рейтинг вузов России по зарплатам молодых специалистов

    Источником финансирования стали безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов в город. Об этом стало известно во время заседания комитета по бюджету думы Самары, пишет «Самара-ГИС».

    Вместе с тем депутаты утвердили перераспределение более 35 млн рублей. Деньги потратят на подготовку города к зиме, восстановление объектов культурного наследия регионального значения, а также улучшение пожарной безопасности в летних оздоровительных детских лагерях.

    ТЭГИ:
    На строительство бассейна в Куйбышевском районе Самары выделили еще 116 млн рублей

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