В городе пройдут соревнования по лыжероллерам, движение будет перекрыто с 08:30 до 15:00 23 июля и с 14:01 до 20:00 24 июля по улице Арена 2018 от Проезда № 6 до Проезда № 2 и по Проезду № 2.

В связи с организацией первенства Самарской области по велогонкам с 08:00 до 14:00 24 июля и с 08:00 до 16:00 25 июля тоже будет ограничено движение:

по улице Арена 2018 от Проезда № 8 до поворота на проезд, ведущий к улице Малый Сорокин Хутор;

по улице Дальней от улицы Арена 2018 на участке протяженностью 500 метров;

по Проезду № 2.

В дни спортивных мероприятий ограничения не будут действовать в отношении автомобилей бригад пожарных, скорой помощи и полиции.

Власти города рекомендуют автомобилистам заранее планировать маршрут передвижения.

Фото: сайт администрации Самары