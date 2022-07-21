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    В Самаре введут временные ограничения движения транспорта у футбольного стадиона

    21.07.2022

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    В Самаре введут временные ограничения движения транспорта у футбольного стадиона

    В городе пройдут соревнования по лыжероллерам, движение будет перекрыто с 08:30 до 15:00 23 июля и с 14:01 до 20:00 24 июля по улице Арена 2018 от Проезда № 6 до Проезда № 2 и по Проезду № 2.

    В связи с организацией первенства Самарской области по велогонкам с 08:00 до 14:00 24 июля и с 08:00 до 16:00 25 июля тоже будет ограничено движение:

    • по улице Арена 2018 от Проезда № 8 до поворота на проезд, ведущий к улице Малый Сорокин Хутор;
    • по улице Дальней от улицы Арена 2018 на участке протяженностью 500 метров;
    • по Проезду № 2.

    В дни спортивных мероприятий ограничения не будут действовать в отношении автомобилей бригад пожарных, скорой помощи и полиции.

    Власти города рекомендуют автомобилистам заранее планировать маршрут передвижения.

    В Самаре введут временные ограничения движения транспорта у футбольного стадиона
    В Самаре введут временные ограничения движения транспорта у футбольного стадиона

    Фото: сайт администрации Самары

    ТЭГИ:
    В Самаре введут временные ограничения движения транспорта у футбольного стадиона

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