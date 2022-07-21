Им стал Владимир Пономарев. Информация об этом размещена на официальном сайте ведомства.

Владимир Пономарев родился 4 января 1982 года в городе Набережные Челны. С 2004 по 2018 годы он трудился на московском машиностроительном заводе «Рассвет», где занимал должности от заместителя начальника цеха до первого заместителя гендиректора. В июле 2018 году его назначили на должность начальника управления департамента обеспечения и исполнения государственного оборонного заказа АО «Технодинамика» (структурное подразделение ГК «Ростех»).

С апреля 2019 года Пономарев поступил на госслужбу в центральное управление Ростехнадзора, где занимал должности от государственного инспектора до начальника отдела по надзору за сетями газораспределения и газопотребления по Московской области. 16 марта 2020 года стал исполняющим обязанности заместителя руководителя центрального управления Ростехнадзора.

Владимир Пономарев сменил на своем посту Ирину Панфилову. Она руководила Поволжским Ростехнадзором с июня 2019 года.