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    На Сухой Самарке торжественно спустили на воду два новых судна

    21.07.2022

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    На Сухой Самарке торжественно спустили на воду два новых судна

    20 июля на самарской верфи ЗАО «Нефтефлот» состоялась торжественная церемония спуска на воду двух промерных новых судов. Корабли такого класса были построены в России впервые. Суда получили имена – «Вадим Викторовский» и «Галс». Один пойдет в Санкт-Петербург и будет использоваться там на озерах, другой останется на Волге.

    В торжественной церемонии спуска на воду приняли участие генеральный директор ЗАО «Нефтефлот» Сергей Фофанов, депутат Госдумы Александр Хинштейн, генеральный директор ФКУ «РЕЧВОДПУТЬ» Михаил Дробин, представители регионального правительства и общественности.

    На Сухой Самарке торжественно спустили на воду два новых судна

    Фофанов рассказал: несмотря на то, что суда небольшие, технически они очень насыщенные. Каждое оборудовано промерным комплексом, который сканирует рельеф дна, снимает его в 3D модели и цвете. Оборудование иностранное, очень дорогое, технологически сложное. Его необходимо было правильно смонтировать, сочетать с другими приборами, установленными на кораблях. И работники предприятия успешно справились с этой задачей.

       —   Для нашего завода – это не первый судостроительный опыт, — сообщил Сергей Фофанов. – Последние годы мы достаточно активно осваиваем новые компетенции. Впереди у нас заказы на речной коммерческий и грузовой флот. Благодаря этому мы активно развиваемся. У нас большой коллектив, и количество персонала продолжает расти. Стоит напомнить: для поселка Сухая Самарка мы являемся градообразующим предприятием. Сейчас его жители получили еще больше возможностей  трудоустройства. 

    На Сухой Самарке торжественно спустили на воду два новых судна

     Генеральный директор ФКУ «РЕЧВОДПУТЬ» Михаил Дробин пояснил, что промерные суда не строили в нашей стране с советского времени и, назвал проект, реализованный в Самаре, уникальным.

    –  Технический флот востребован, так как русло рек меняется, и промеры необходимо делать постоянно. На судах установлена очень качественная техника, — отметил он.

    Поздравляя коллектив с успешным окончанием строительства, депутат Александр Хинштейн назвал промерные корабли — «разведчиками глубин».  Без них невозможно развитие судоходства, они определяют правила, по которым будет жить весь речной флот.

    —  Корабли этой серии спускаются на воду впервые. Их торжественную закладку мы проводили в 2021 году, и вот работы завершены. Новые промерные суда построены на отечественном производстве. Да, в этих комплексах есть импортные комплектующие. Для нашего судостроения это сейчас создает трудности. Но, я уверен, новые суда будут уже целиком оснащены отечественным оборудованием. В условиях импортозамещения это крайне важно, — подчеркнул депутат.

    На Сухой Самарке торжественно спустили на воду два новых судна

    От имени правительства Самарской области участников проекта поздравил руководитель департамента машиностроительного комплекса регионального министерства промышленности и торговли Сергей Тишин: — ЗАО «Нефтефлот» продолжает традиции ремонтно-эксплуатационной базы, заложенной в поселке Сухая Самарка в 1958 году. Подтверждение тому – ежегодное заключение контрактов, их успешная реализация и дальнейшее развитие.  Уверен, что и в дальнейшем ваши умения и навыки, профессионализм будут востребованы.

    На Сухой Самарке торжественно спустили на воду два новых судна
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    На Сухой Самарке торжественно спустили на воду два новых судна

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