20 июля на самарской верфи ЗАО «Нефтефлот» состоялась торжественная церемония спуска на воду двух промерных новых судов. Корабли такого класса были построены в России впервые. Суда получили имена – «Вадим Викторовский» и «Галс». Один пойдет в Санкт-Петербург и будет использоваться там на озерах, другой останется на Волге.

В торжественной церемонии спуска на воду приняли участие генеральный директор ЗАО «Нефтефлот» Сергей Фофанов, депутат Госдумы Александр Хинштейн, генеральный директор ФКУ «РЕЧВОДПУТЬ» Михаил Дробин, представители регионального правительства и общественности.

Фофанов рассказал: несмотря на то, что суда небольшие, технически они очень насыщенные. Каждое оборудовано промерным комплексом, который сканирует рельеф дна, снимает его в 3D модели и цвете. Оборудование иностранное, очень дорогое, технологически сложное. Его необходимо было правильно смонтировать, сочетать с другими приборами, установленными на кораблях. И работники предприятия успешно справились с этой задачей.

— Для нашего завода – это не первый судостроительный опыт, — сообщил Сергей Фофанов. – Последние годы мы достаточно активно осваиваем новые компетенции. Впереди у нас заказы на речной коммерческий и грузовой флот. Благодаря этому мы активно развиваемся. У нас большой коллектив, и количество персонала продолжает расти. Стоит напомнить: для поселка Сухая Самарка мы являемся градообразующим предприятием. Сейчас его жители получили еще больше возможностей трудоустройства.

Генеральный директор ФКУ «РЕЧВОДПУТЬ» Михаил Дробин пояснил, что промерные суда не строили в нашей стране с советского времени и, назвал проект, реализованный в Самаре, уникальным.

– Технический флот востребован, так как русло рек меняется, и промеры необходимо делать постоянно. На судах установлена очень качественная техника, — отметил он.

Поздравляя коллектив с успешным окончанием строительства, депутат Александр Хинштейн назвал промерные корабли — «разведчиками глубин». Без них невозможно развитие судоходства, они определяют правила, по которым будет жить весь речной флот.

— Корабли этой серии спускаются на воду впервые. Их торжественную закладку мы проводили в 2021 году, и вот работы завершены. Новые промерные суда построены на отечественном производстве. Да, в этих комплексах есть импортные комплектующие. Для нашего судостроения это сейчас создает трудности. Но, я уверен, новые суда будут уже целиком оснащены отечественным оборудованием. В условиях импортозамещения это крайне важно, — подчеркнул депутат.

От имени правительства Самарской области участников проекта поздравил руководитель департамента машиностроительного комплекса регионального министерства промышленности и торговли Сергей Тишин: — ЗАО «Нефтефлот» продолжает традиции ремонтно-эксплуатационной базы, заложенной в поселке Сухая Самарка в 1958 году. Подтверждение тому – ежегодное заключение контрактов, их успешная реализация и дальнейшее развитие. Уверен, что и в дальнейшем ваши умения и навыки, профессионализм будут востребованы.