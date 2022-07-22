В Клиниках СамГМУ был проведен консилиум по вопросам терапии и дальнейшей стратегии лечения Сергея Пиняева. В обсуждении участвовали не только ведущие самарские врачи, но и специалисты из Москвы, сообщает официальный паблик ПФК «Крылья Советов».

Диагноз был установлен — левосторонний спонтанный пневмоторакс. Начатое лечение было признано верным, и оно будет продолжено в том же направлении. Ближайшее время футболист самарской команды проведет под наблюдением врачей. Сроки восстановления игрока будут определены чуть позже.