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    Футболиста «Крыльев Советов» положили в больницу

    22.07.2022

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    Футболиста "Крыльев Советов" положили в больницу

    В Клиниках СамГМУ был проведен консилиум по вопросам терапии и дальнейшей стратегии лечения Сергея Пиняева. В обсуждении участвовали не только ведущие самарские врачи, но и специалисты из Москвы, сообщает официальный паблик ПФК «Крылья Советов».

    Диагноз был установлен — левосторонний спонтанный пневмоторакс. Начатое лечение было признано верным, и оно будет продолжено в том же направлении. Ближайшее время футболист самарской команды проведет под наблюдением врачей. Сроки восстановления игрока будут определены чуть позже.

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    Футболиста "Крыльев Советов" положили в больницу

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