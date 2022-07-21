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    Самарцам предлагают оценить качество оказания услуг в городских библиотеках

    21.07.2022

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    Автор:

    Фотограф: Екатерина Елизарова

    Самарцам предлагают оценить качество оказания услуг в городских библиотеках

    С 2019 года в рамках федерального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура», инициированного президентом России Владимиром Путиным и поддерживаемого губернатором Дмитрием Азаровым, в регионе создаются модельные библиотеки. Их оснащают современным компьютерным оборудованием. Для работы применяются новейшие информационные технологии.

    В регионе запустили опрос на тему качества оказания услуг в модельных библиотеках. Его можно пройти на портале «Госуслуги». Полученные результаты будут использованы в дальнейшей работе.

    ТЭГИ:
    Самарцам предлагают оценить качество оказания услуг в городских библиотеках

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