С 2019 года в рамках федерального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура», инициированного президентом России Владимиром Путиным и поддерживаемого губернатором Дмитрием Азаровым, в регионе создаются модельные библиотеки. Их оснащают современным компьютерным оборудованием. Для работы применяются новейшие информационные технологии.

В регионе запустили опрос на тему качества оказания услуг в модельных библиотеках. Его можно пройти на портале «Госуслуги». Полученные результаты будут использованы в дальнейшей работе.