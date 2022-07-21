На окраине Самары могут построить новый микрорайон «Орловский». Соответствующее распоряжение городская администрация опубликовала на своем официальном сайте, сообщает информационный портал oboz.info.

Эта территория находится в Красноглинском районе Самары. Департамент градостроительства уже выдал разрешение на подготовку документации по планировке и межеванию.

В микрорайоне планируют строительство частных домов вместе со всей социальной инфраструктурой (дороги, проезды, улицы, скверы, площади), в том числе школы и поликлиники.