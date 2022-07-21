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    В Самаре планируют строительство нового микрорайона

    21.07.2022

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    В Самаре планируют строительство нового микрорайона

    На окраине Самары могут построить новый микрорайон «Орловский». Соответствующее распоряжение городская администрация опубликовала на своем официальном сайте, сообщает информационный портал oboz.info.

    Эта территория находится в  Красноглинском районе Самары. Департамент градостроительства уже выдал разрешение на подготовку документации по планировке и межеванию.

    В микрорайоне планируют строительство частных домов вместе со всей социальной инфраструктурой (дороги, проезды, улицы, скверы, площади), в том числе школы и поликлиники.

    ТЭГИ:
    В Самаре планируют строительство нового микрорайона

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