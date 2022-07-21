Сейчас учебное заведение находится в здании на Самарской площади. Накануне руководство судебного департамента при Верховном суде РФ поддержало предложение отсрочить на год переезд колледжа (СЭК) в новый кампус в Кировском районе. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

Он написал, что региональные власти планируют передать корпус колледжа на Самарской площади под размещение судебной инстанции. В свою очередь, СЭК объединится с Поволжским строительно-энергетическим колледжем (ПСЭК).

В СМИ публиковали множество обращений студентов СЭК и их родителей, не согласных с объединением. Одной из главных претензий является неготовность объединенного кампуса в 15-м микрорайоне к проведению в нем учебного процесса. Окончательное решение вопроса остается за региональными властями.