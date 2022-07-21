В Самарской областной универсальной научной библиотеке начали оцифровку еще 107 книжных памятников XVIII — XIX веков, сообщает информационный портал sovainfo.

В свободном доступе в интернете окажется «Ботанический подробной словарь, или Травник» Андрея Мейера, изданный в 1781 году, «История цивилизации в Англии» Генри Томаса Бокля (1866 год) из частной коллекции дореволюционного самарского губернатора Константина Грота.

Редкие старинные экземпляры книг сканируют очень осторожно, особым бесконтактным способом. Это позволяет не разрушать страницы и не воздействовать на бумагу излучением. Все копии будут размещать на сайте Национальной электронной библиотеки и сайте Самарской областной библиотеки.