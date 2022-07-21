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    Участок трассы Самара — Бугуруслан перекроют из-за аварийного состояния моста через Большой Кинель

    21.07.2022

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    Участок трассы Самара - Бугуруслан перекроют из-за аварийного состояния моста через Большой Кинель

    С 12:00 четверга, 21 июля, ограничат движение на участке трассы Самара-Бугуруслан (старое направление) от примыкания дороги Усть-Кинельский — Новый Сарбай — Урал — Муханово до развязки на село Богатое. Об этом сообщили в областном минтрансе.

    Транспорт будет ходить по основной дороге Самара — Бугуруслан с заездом в поселок Усть-Кинельский через транспортную развязку на 34 км. 

    Запрет движения ориентировочно продлится до второго полугодия 2023 года.

    ТЭГИ:
    Участок трассы Самара - Бугуруслан перекроют из-за аварийного состояния моста через Большой Кинель

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