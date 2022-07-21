С 12:00 четверга, 21 июля, ограничат движение на участке трассы Самара-Бугуруслан (старое направление) от примыкания дороги Усть-Кинельский — Новый Сарбай — Урал — Муханово до развязки на село Богатое. Об этом сообщили в областном минтрансе.

Транспорт будет ходить по основной дороге Самара — Бугуруслан с заездом в поселок Усть-Кинельский через транспортную развязку на 34 км.

Запрет движения ориентировочно продлится до второго полугодия 2023 года.