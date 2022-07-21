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    Дептранс Самары хочет ввести пересадочные билеты на автобусе № 5Д

    21.07.2022

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    Дептранс Самары хочет ввести пересадочные билеты на автобусе № 5Д

    Об этом рассказал глава ведомства Юрий Тапилин. По его словам, есть идея реализовать пилотный проект по введению пересадочных билетов на автобусе № 5Д.

    Как отметил Тапилин, скорее всего пересадочный билет будет с ограничением по времени. В таком случае пассажиры из Куйбышевского района будут доезжать до площади Революции и по этому же талону пересаживаться на другой маршрут.

    Тестовые поездки планируют начать уже во втором полугодии этого года, пишет 63.ru.

    ТЭГИ:
    Дептранс Самары хочет ввести пересадочные билеты на автобусе № 5Д

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