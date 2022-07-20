Они располагаются на Некрасовском спуске и между улицами Полевой и Маяковского.

Как сообщили специалисты департамента опеки, попечительства и социальной поддержки администрации города, на доступные пляжи приезжают не только из Самары, но и из Тольятти. Также они популярны и у молодых мам — это удобное, и главное, безопасное место отдыха, где можно воспользоваться помощью волонтеров.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, первый в Самаре доступный пляж появился на 1-й очереди набережной в районе спуска по улице Некрасовской в 2016 году. Все этапы его создания проходили в тесном сотрудничестве с общественными организациями инвалидов. Они консультировали разработчиков проекта, как именно оборудовать зону отдыха, чтобы она стала максимально удобной и комфортной для маломобильных граждан.

Спуск осуществляется по стационарному пандусу. На пляже смонтированы специальные настилы для безопасного перемещения отдыхающих до воды. Также есть кабины для переодевания с соответствующей шириной въезда для инвалидов-колясочников, бесплатные биотуалеты с поручнями и шезлонги.

Спуск в Волгу оборудован металлическим пандусом с поручнями. Наличие ортопедических пляжных матрацев и удобной коляски для купания позволило многим гражданам с ограниченными возможностями впервые оказаться в воде и даже самостоятельно плавать. На акватории установлены буйки, а также специальные ограждения, ограничивающие зону для купания для детей и граждан, не умеющих плавать. Кроме того, оборудована парковка для людей с инвалидностью.

На площадке можно не только отдохнуть, но и интересно провести время — здесь организуют настольные игры, мастер-классы по рисованию и другие активности. Постоянно находятся волонтеры, которые помогают маломобильным гражданам.

— Работа волонтеров ведется по установленному графику, они дежурят парами: первая смена работает с 10:00 до 15:00, вторая — с 15:00 до 20:00. У нас продолжается набор волонтеров и их подготовка, — отметила представитель самарской городской общественной организации детей-инвалидов, инвалидов с детства «Парус надежды» Ирина Тоскина.

В 2018 году открылась вторая зона доступного пляжа в районе спуска по улице Полевой, где при необходимости применяется ступенькоход.

За все время существования пляжей их посетили около 20 000 человек.

Фото: администрация Самары