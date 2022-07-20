    Поиск

    На самарской набережной оборудовали пляжи для маломобильных граждан

    20.07.2022

    331

    Автор:

    На самарской набережной оборудовали пляжи для маломобильных граждан

    Они располагаются на Некрасовском спуске и между улицами Полевой и Маяковского.

    Как сообщили специалисты департамента опеки, попечительства и социальной поддержки администрации города, на доступные пляжи приезжают не только из Самары, но и из Тольятти. Также они популярны и у молодых мам — это удобное, и главное, безопасное место отдыха, где можно воспользоваться помощью волонтеров.

    Как сообщает пресс-служба городской администрации, первый в Самаре доступный пляж появился на 1-й очереди набережной в районе спуска по улице Некрасовской в 2016 году. Все этапы его создания проходили в тесном сотрудничестве с общественными организациями инвалидов. Они консультировали разработчиков проекта, как именно оборудовать зону отдыха, чтобы она стала максимально удобной и комфортной для маломобильных граждан.

    Спуск осуществляется по стационарному пандусу. На пляже смонтированы специальные настилы для безопасного перемещения отдыхающих до воды. Также есть кабины для переодевания с соответствующей шириной въезда для инвалидов-колясочников, бесплатные биотуалеты с поручнями и шезлонги. 

    На самарской набережной оборудовали пляжи для маломобильных граждан

    Спуск в Волгу оборудован металлическим пандусом с поручнями. Наличие ортопедических пляжных матрацев и удобной коляски для купания позволило многим гражданам с ограниченными возможностями впервые оказаться в воде и даже самостоятельно плавать. На акватории установлены буйки, а также специальные ограждения, ограничивающие зону для купания для детей и граждан, не умеющих плавать. Кроме того, оборудована парковка для людей с инвалидностью. 

    На площадке можно не только отдохнуть, но и интересно провести время — здесь организуют настольные игры, мастер-классы по рисованию и другие активности. Постоянно находятся волонтеры, которые помогают маломобильным гражданам.

    — Работа волонтеров ведется по установленному графику, они дежурят парами: первая смена работает с 10:00 до 15:00, вторая — с 15:00 до 20:00. У нас продолжается набор волонтеров и их подготовка, — отметила представитель самарской городской общественной организации детей-инвалидов, инвалидов с детства «Парус надежды» Ирина Тоскина.

    В 2018 году открылась вторая зона доступного пляжа в районе спуска по улице Полевой, где при необходимости применяется ступенькоход.

    За все время существования пляжей их посетили около 20 000 человек.

    Фото: администрация Самары

    ТЭГИ:
    На самарской набережной оборудовали пляжи для маломобильных граждан

    Читайте также:

    Новости

    Тольяттинские гонщики вошли в число кандидатов в сборную России
    Список кандидатов в сборную по мотоциклетному спорту на 2022-2023 годы утвердило минспорта России. В него вошли 17 гонщиков из клубов […]

    Новости

    Возле Самары вода в Волге прогрелась до 20,8 градусов
    Замеры делали в Саратовском водохранилище, пишет samara.kp.ru со ссылкой на Росгидромет. Как отмечают эксперты, для Самары это не типичная температура […]

    Новости

    Мониторинг цен на продукты в Самаре на 24 июля
    Список цен на продовольственные товары первой необходимости составили в городской администрации. Для этого проверили сетевые, несетевые магазины и ярмарки. Мы […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации