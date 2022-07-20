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    В Самаре ограничат движение по Революционной

    20.07.2022

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    В Самаре ограничат движение по Революционной

    Причина — проведение технического перевооружения теплотрассы по улице Маломосковской. Ограничение будет действовать с 22:00 21 июля до 5:00 26 июля на участке Революционной — от Московского шоссе до Маломосковской.

    Ознакомиться со схемами организации дорожного движения можно ниже:

    В Самаре ограничат движение по Революционной
    В Самаре ограничат движение по Революционной

    Власти Самары просят горожан с пониманием относиться к работам, связанным с подготовкой города к следующему отопительному сезону, и заблаговременно планировать свои маршруты.

    ТЭГИ:
    В Самаре ограничат движение по Революционной

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