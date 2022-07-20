Причина — проведение технического перевооружения теплотрассы по улице Маломосковской. Ограничение будет действовать с 22:00 21 июля до 5:00 26 июля на участке Революционной — от Московского шоссе до Маломосковской.

Ознакомиться со схемами организации дорожного движения можно ниже:

Власти Самары просят горожан с пониманием относиться к работам, связанным с подготовкой города к следующему отопительному сезону, и заблаговременно планировать свои маршруты.