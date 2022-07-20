В Самаре хотят провести масштабную модернизацию трамвайной инфраструктуры, сообщает информационный портал 63.RU.

В самарском департаменте транспорта пояснили, что на решение проблемы изношенности многих трамвайных линий может понадобиться достаточно много времени. Общая стоимость реализации проекта составит без малого миллиард рублей.

Вся программа будет разделена на несколько временных отрезков. Каждый год на проект будет тратиться примерно 140 млн рублей. Процесс обновления транспортной городской инфраструктуры будет двигаться постепенно, по плану он должен быть закончен через 5 лет.