Подготовка к предстоящему отопительному сезону — одно из приоритетных направлений для профильных служб. Сейчас настало время проверить на прочность коммуникации от Самарской ТЭЦ. Параллельно выполняются и другие задачи, продолжается перекладка теплосетей. Плановые работы обсудили на совещании в департаменте городского хозяйства и экологии, оно прошло под руководством первого вице-мэра Владимира Василенко во вторник.

В настоящий момент самарский филиал ПАО «Т Плюс» продолжает опрессовки. С 20 по 30 июля их проводят на сетях 3-й магистрали Самарской ТЭЦ. В связи с этим приостановлена подача горячего водоснабжения в границах улиц Ташкентской, Солнечной, Ново-Вокзальной, Московского шоссе, Стара-Загора, Алма-Атинской, Дальней.

Специалисты подчеркивают, что гидравлические испытания — один из самых эффективных способов оценить состояние коммуникаций. В процессе опрессовки трубы проверяют повышенным давлением теплоносителя. После устранения выявленных повреждений горячее водоснабжение восстанавливается.

Владимир Василенко поручил строго контролировать соблюдение сроков работ и минимизировать неудобства для горожан. Он подчеркнул: важно, чтобы горячая вода возвращалась в дома своевременно. В мониторинге задействованы и районные администрации.

Напомним также, что еженедельно в Самаре проводятся заседания штаба по подготовке к зиме. В постоянном режиме организуются выезды на объекты, где ведется перекладка сетей.

Энергетики призывают жителей с пониманием относиться к мероприятиям, связанным с подготовкой к отопительному сезону, и в период гидравлических испытаний соблюдать меры предосторожности: не находиться рядом с надземными трубопроводами и тепловыми камерами. Кроме того, рекомендуется не оставлять автомобили в подобных местах.

О сложностях с подачей воды жителей просят сообщать в круглосуточную интернет-приемную teplo.energy или по телефонам 953-79-04 и 279-79-79.

Фотография: администрация Самары