Ежегодный проект «Летние вечера духовой музыки» действует в Самаре уже с начала июня. Всё лето каждую первую и третью пятницу месяца с 18:00 до 19:00 у памятника Александрийским гусарам для жителей и гостей города играют военные оркестры. Ближайшие концерты состоятся 29 июля, 12 и 26 августа.

29 июля выступит сводный военный оркестр 2-й армии под управлением военных дирижеров майора Александра Минаева и капитана Антона Пушкарёва.

12 августа концерт даст военный оркестр управления федеральной службы войск национальной гвардии по Самарской области под управлением военного дирижера майора Олега Чемоданова.

26 августа зрители смогут услышать военный оркестр 15-й гвардейской отдельной мотострелковой Александрийской бригады под управлением военного дирижера майора Вячеслава Ворушилова.

Видео: администрация Самары