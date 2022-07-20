Самарская область вошла в число регионов для реализации пилотного проекта популяризации детского туризма, пишет drugoigorod.ru. Как указано на сайте Федерального агентства по туризму, в нем примут участие около 100 тысяч школьников 5-9 классов вместе с родителями.

Всего в эксперименте примут участие 18 регионов:

Самарская область;

Республика Адыгея;

Республика Башкортостан;

Чувашская Республика;

Красноярский край;

Ставропольский край;

Пермский край;

Белгородская область;

Вологодская область;

Калининградская область;

Курская область;

Ленинградская область;

Московская область;

Новгородская область;

Сахалинская область;

Челябинская область;

Ярославская область;

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.

Пока проект доступен только в Московской области. Чтобы принять в нем участие, родители в личном кабинете «Госуслуг» подают заявку на получение сертификата, который автоматически попадает в профильное министерство областного уровня. После подтверждения сертификата родители и школьники самостоятельно смогут выбрать путешествие и подписать договор с туроператором.