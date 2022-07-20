Самарская область вошла в число регионов для реализации пилотного проекта популяризации детского туризма, пишет drugoigorod.ru. Как указано на сайте Федерального агентства по туризму, в нем примут участие около 100 тысяч школьников 5-9 классов вместе с родителями.
Всего в эксперименте примут участие 18 регионов:
Пока проект доступен только в Московской области. Чтобы принять в нем участие, родители в личном кабинете «Госуслуг» подают заявку на получение сертификата, который автоматически попадает в профильное министерство областного уровня. После подтверждения сертификата родители и школьники самостоятельно смогут выбрать путешествие и подписать договор с туроператором.
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