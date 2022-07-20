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    Самарские школьники смогут путешествовать по России бесплатно

    20.07.2022

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    Самарские школьники смогут путешествовать по России бесплатно

    Самарская область вошла в число регионов для реализации пилотного проекта популяризации детского туризма, пишет drugoigorod.ru. Как указано на сайте Федерального агентства по туризму, в нем примут участие около 100 тысяч школьников 5-9 классов вместе с родителями.

    Всего в эксперименте примут участие 18 регионов:

    • Самарская область;
    • Республика Адыгея;
    • Республика Башкортостан;
    • Чувашская Республика;
    • Красноярский край;
    • Ставропольский край;
    • Пермский край;
    • Белгородская область;
    • Вологодская область;
    • Калининградская область;
    • Курская область;
    • Ленинградская область;
    • Московская область;
    • Новгородская область;
    • Сахалинская область;
    • Челябинская область;
    • Ярославская область;
    • Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.

    Пока проект доступен только в Московской области. Чтобы принять в нем участие, родители в личном кабинете «Госуслуг» подают заявку на получение сертификата, который автоматически попадает в профильное министерство областного уровня. После подтверждения сертификата родители и школьники самостоятельно смогут выбрать путешествие и подписать договор с туроператором.

    ТЭГИ:
    Самарские школьники смогут путешествовать по России бесплатно

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