Водители электротранспорта будут востребованы всегда. Самаре нужны грамотные, квалифицированные специалисты — ведь горожане ежедневно доверяют им свою жизнь и здоровье. Корреспондент «СГ» побывала в учебном центре ТТУ и пообщалась с одним их преподавателей, отвечающих за кадровый резерв предприятия.

Нашел себя заново

— В ТТУ я пришел в 1975 году, после службы в армии. Работал электрослесарем третьего разряда, со временем получил пятый. Окончил политехнический институт по специальности «Электроснабжение промышленных предприятий». Учился, работал, растил двоих маленьких детей одновременно. Непросто было, но я справился. Меня назначили мастером, потом начальником отделения вагоноремонтных мастерских в Северном трамвайном депо. Со временем стал заместителем начальника депо по ремонту, а затем и возглавил подразделение — эту должность я занимал с 2005 по 2016 год. Выйдя не пенсию, не смог расстаться с родным предприятием. Очень кстати в то же время в ТТУ открылся учебный центр. Это необходимость: раньше водителей электротранспорта готовили в ПТУ — по 20-30 человек в год к нам приходили на практику, многие оставались работать. Теперь подготовка кадров — забота самого предприятия. Руководство предложило стать частью преподавательского коллектива, делиться накопленным опытом с молодежью. С большим удовольствием я согласился и, можно сказать, вновь нашел себя. Пришлось поучиться: из специалистов по трамваям я стал специалистом по троллейбусам. Веду четыре дисциплины: «Электроснабжение», «Электрооборудование троллейбуса», «Механическая часть» и «Пневматическое оборудование». Кроме того, слушатели изучают вождение, культуру общения, правила дорожного движения и многое другое. В конце обучения по каждой дисциплине сдается зачет.

Все начинается со знакомства

Ученики разные: есть мужчины и женщины, кто-то имеет профессиональный опыт вождения, а кто-то не подготовлен совсем. Среди последних есть как люди с высшим образованием, которым процесс обучения дается легче, чем остальным, так и кондитеры, повара, строители, токари и те, у кого за спиной всего лишь девять классов. Приходится начинать со школьной программы, ведь электричество — это физика. Водитель троллейбуса должен уметь четко определить, что случилось на линии, и оперативно самостоятельно устранить неисправность, чтобы пассажиры вовремя добрались на работу или домой. Если это невозможно, диспетчер отправит к нему аварийную бригаду, но если водитель правильно поставит предварительный «диагноз», это значительно ускорит ремонтный процесс. Грамотность и профессионализм очень важны. Наша главная цель — выпустить всесторонне подготовленных специалистов.

В классе мы учимся на ЗиУ-682 — это базовый троллейбус самарского парка. Сейчас есть новая, более современная техника, но в целом ничего не меняется. Знаешь это — освоишь любую машину. Изучаем все наглядно, в деталях. Есть стенд, в точности имитирующий кабину водителя: ученик узнает, как включать машину, как работают электродвигатель, компрессор, контактная рама, котроллер и т.д. Нажал на кнопочку — двери открылись, нажал — закрылись. Здесь все работает так, как в реальном троллейбусе, а сделаны все тренажеры золотыми руками умельцев депо №3. Агрегаты, мосты и механизмы настоящие. Именно с таким оборудованием слушателям придется иметь дело в будущем.

Урок я начинаю со знакомства. Мне важно знать, кем работал человек раньше, что он знает и умеет. Если слушатель прекрасно знает физику, зачем с ним говорить об электрическом токе? Сразу переходим к принципам работы троллейбуса. Другим приходится объяснять элементарные вещи. Отличный специалист должен знать все, хороший — многое. Нет смысла обучать слушателя только руль крутить. Электричество — вещь непростая. Неприятности поджидают водителя буквально на каждом шагу. Заехал в лужу — короткое замыкание. Штанги могут сойти с контактного провода: их нужно ставить на место вручную. Любой узел может выйти из строя. Пока учимся, разбираем все нюансы, готовимся к потенциально возможной нештатной ситуации.

Главный результат

Глядя на некоторых учеников, сразу понимаю: этот не будет работать. Есть те, кто приходит попробовать. Тут все индивидуально. Отличники в кабинете не всегда могут уверенно водить: габариты огромной машины, ответственность за пассажиров их пугают, они теряются. Бывает, наоборот: теория идет со скрипом, а садится человек за руль, и сразу видно — это его дело. Таких примеров немало. Был у меня слушатель, ныне сотрудник депо №2. Учился средне. Но когда в Самару прибыла партия новых, современных троллейбусов «Адмирал», он был среди тех, кому вручали ключи — а их вручали лучшим из лучших. А времени-то прошло всего-ничего, года три. Это значит, человек занял свое место, растет и развивается профессионально.

Среди слушателей немало тех, с которыми мы общаемся не только по учебным вопросам — ведь к нам нередко приходят люди с большим жизненным опытом, богатым багажом. Был мужчина, который много лет работал на телевидении звукооператором. Очень грамотный, к тому же профессиональный музыкант: играл и на баяне, и на флейте. После выпуска работал в депо №1. Ему действительно было интересно учиться. Стремление человека меня как преподавателя всегда радует: это значит, я увижу результат своего труда — ученик станет водителем, хорошим водителем. Таких за шесть лет уже немало, иногда встречаемся, разговариваем.

На предприятии я работаю уже 47 лет. Здесь все мне родное. Кстати, и дети мои начинали в ТТУ. Сын пришел электриком, дочь — курьером и секретарем в Северном депо. Сейчас они живут в другом городе. Супруга до сих пор работает там старшим кассиром. Как я могу не любить место, которому посвятил практически всю жизнь? Поэтому я радуюсь, когда приходит хорошая молодежь. А она приходит, я вижу. Здесь перед каждым открываются перспективы карьерного роста, было бы желание. Мой путь тому пример, ведь пришел простым слесарем.