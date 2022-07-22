Нет возможности ехать «за тридевять земель»? Воспользуемся моментом, чтобы лучше изучить родной край. Рассказываем о местных маршрутах активного отдыха, по которым можно отправиться за природной красотой, историческими открытиями и здоровьем.

Лето в разгаре. Рейсовые «омики» от Самарского речного порта идут вверх и вниз по Волге заполненными на сто процентов даже в будние дни. Речное пароходство назначает дополнительные суда. Действительно, самый лучший отдых сейчас, когда Волга наконец прогрелась, — на воде.

Пристани поближе…

Подавляющее большинство отдыхающих, экскурсантов держат курс до села Ширяево, которое в последние годы превращается в популярный туристический центр. Там к природным объектам добавляются историко-культурные. Музейный комплекс, памятники на Поповой горе, горные выработки-штольни. И первая очередь набережной для прогулок вдоль Волги почти готова. Отличная удобная лестница ведет к обновленному памятнику сельчанам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Появились кафе и закусочные, первый глэмпинг, где можно остановиться в симпатичных домиках со всеми удобствами. Но есть немало отдыхающих, которые предпочитают осваивать места гораздо менее цивилизованные. Чтобы не было людского столпотворения, не атаковали приезжих прямо на пристани с десяток частных доморощенных экскурсоводов, не приходилось то и дело выкладывать деньги за удовольствия из разряда «комфорт». Эта категория туристов хочет поехать в Жигули за тишиной, природной красотой, грандиозностью наших волжских гор. На небольшие кусочки пляжей, пусть необустроенные, зато спокойные, безлюдные, где никто не мешает впитывать гармонию гор, солнца, воздуха, воды, птичьего гомона и цветочных ароматов.

Любители тишины едут на «омике» дальше Ширяева. Следующие за ним пристани — Богатырь, Солнечная Поляна. Первая — не для отдыхающих. Здесь расположен карьер по добыче щебня, и потому виды более промышленные, нежели природные. На Богатыре выходят, помимо местных жителей и дачников, те, кто пойдет через горный перевал в урочище Каменная Чаша. Отсюда путь короче и логичнее, нежели с пристани Солнечной Поляны.

На Солнечную Поляну многие сейчас едут не только на встречу с красивыми видами, но и ради песчаного пляжа. Его полоса — самая протяженная на все близлежащие села. А любители живописи обязательно заглядывают в Дом культуры, где развернута прекрасная выставка местных художников-пейзажистов.

… и подальше

Искушенные знатоки этих мест плывут на «омике» еще дальше, до последней пристани Зольное. Село (до недавнего времени это был поселок нефтяников, и местные жители по-прежнему именуют его исключительно поселком, а не селом) имеет интересную производственную историю. А еще известно тем, что именно отсюда, с одного из глубоких горных оврагов, начинается экскурсионная дорога на самый знаменитый маршрут Жигулевского государственного заповедника — гору Стрельную, откуда открываются великолепные виды.

— Мы только в этом году разведали для себя Зольное. Раньше раза три за сезон бывали в Ширяево, все там уже обошли-объехали. А доплыли до Зольного — и с первого же раза это место, как говорится, легло на душу, — делятся впечатлениями пенсионерки из Самары, приятельницы еще с юности Нина Логинова и Вера Острецова. — Первым делом съездили на попутной машине на вершину Стрельной, ведь туда разрешено подниматься только на автотранспорте. Виды сверху — словами не передать. Обязательно хотим там еще побывать в пору золотой осени, подгадаем под последние в сезоне рейсы «омика». Ночевку мы без труда нашли у местных жителей, здесь люди стали сдавать жилье отдыхающим. Но сегодня мы прибыли просто немного погулять по поселку, сходить на экскурсию в частную сыроварню и запастись ягодой. Купили малины у хозяев нашего дома, ее снимали с кустов прямо у нас на глазах. А вскоре приедем сюда за знаменитой крупной вишней сорта Бещевская. Она растет только на Самарской Луке. Расписание «омика» позволит посидеть на берегу, зайти в замечательный местный Дом культуры послевоенной постройки, полюбоваться красотой природы и приобрести вишню. Корабль приходит в Зольное в 12:15, а отправляется назад в Самару в 14:00. Плыть сюда с пристани «Поляна им. Фрунзе» 2 часа 45 минут. Кто-то скажет, что долго. Но ведь дорога по воде — сплошное удовольствие с созерцанием Жигулевских гор. Уже путешествие.

Песчаных пляжей в Зольном не найдете. Этот поселок в 40-50-х годах строился на узком участке береговой полосы прямо под скальными выходами гор, а не в устье широкого оврага, как, например, Ширяево. Потому берег каменистый, поросший травой, кустарником и цветами. Имейте это в виду, запасайтесь резиновыми тапочками для захода в воду. Зато только здесь вы можете наблюдать прямо с берега за заповедными, особо охраняемыми птицами орланами-белохвостами.

— У нашего дома окна веранды выходят прямо на горы, — говорит местный житель Иван Рыжов. — Очень часто оттуда вижу, как орланы расправляют свои огромные крылья, взлетают, садятся на соседние деревья, опять взлетают. Совсем рядом. И отдыхающие, когда у нас останавливаются, неизменно восхищаются такой картиной. Перед тобой — горы и огромные орланы, за спиной — Волга. Что еще нужно для летнего счастья?

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