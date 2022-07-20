Ресторан «Тет а тет» решил, что экватор лета — отличный повод подарить нам новые гастрономические ощущения. Теперь в меню вы найдете гребешок с ферментированной малиной, маринованной капустой кольраби и граните из дичи, севиче из сибаса с ферментированным крыжовником и спаржей, сашими из дорадо с тремя соусами и камчатского краба с лисичками, картофельным гратеном и муссом из пармезана. Кроме того, вас ждут новые свежие коктейли: Волга Сансет, Клубничный чизкейк, Россини Тет, Джин Тоник Мараскино и другие.