20.07.2022
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«Ресторан Честных Цен» зовет всех насладиться любимыми летними продуктами, без которых нельзя обойтись в жаркие дни. В меню арбуз и дыня — от 50 рублей, мороженое и сорбеты — от 158,95 рублей и квас — от 30 рублей. Пожалуй, это все, что нужно для освежающего отдыха на веранде.
19 июля свой праздник отмечает классический кислый алкогольный коктейль, который входит в число официальных коктейлей Международной ассоциации баров. В честь этого до конца недели посетители ресторана «Джонни Ву» могут отведать семь видов Дайкири: классический, клубничный, ананасовый, манговый, лавандовый, грейпфрутовый и базиликовый.
Кафе «Веранда | Вино и Цветы» решило добавить ярких красок в свое меню. Теперь для гостей готовят новые блюда с самой популярной дачной ягодой. Это брускетта с мостарделлой, вишней и страчателлой (375 рублей), вишневый суп с мороженым (390 рублей) и салат с вишней, мягким сыром и миксом салата (375 рублей).
27 июля в 19:30 в кафе Robbie пройдет дегустация пяти видов испанских вин в сопровождении Александра Булавцева. Всех участников ждет знакомство с философией итальянской трапезы под закуски от шеф-повара. Стоимость — 1 800 рублей.
Ресторан «Тет а тет» решил, что экватор лета — отличный повод подарить нам новые гастрономические ощущения. Теперь в меню вы найдете гребешок с ферментированной малиной, маринованной капустой кольраби и граните из дичи, севиче из сибаса с ферментированным крыжовником и спаржей, сашими из дорадо с тремя соусами и камчатского краба с лисичками, картофельным гратеном и муссом из пармезана. Кроме того, вас ждут новые свежие коктейли: Волга Сансет, Клубничный чизкейк, Россини Тет, Джин Тоник Мараскино и другие.
Ресторан «Чайка Чайка» готовит к запуску новую услугу. Совсем скоро вы сможете заказать любимые напитки и блюда прямо на пляж, не отрываясь от солнечных ванн и волжских волн. Доставку в течение 20 минут обещают осуществлять на новую набережную и первую линию.
22 июля в ресторане «Едатека» пройдет дегустация десертов от фирменной кондитерской. Вас ждут настоящие произведения искусства. А чтобы их попробовать, нужно всего лишь забронировать столик на 19:00. Сделать это можно по телефону 979-27-77.
В субботу, 23 июля, свое двухлетие отметят заведения «Чиполучо» и «Чайхана Зира». Весь день посетителей будут угощать ягодами в шоколаде и фирменными лимончелло. В 16:00 начнется шоу от фокусника, а после 18:00 гостям достанется большой и вкусный торт. Присоединяйтесь к празднику!
Фотографии из соцсетей заведений
Фото обложки: unsplash.com Didi Miam
Кухмистерская
Кухмистерская
Кухмистерская
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