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    Кухмистерская: вишневое обновление, день Дайкири и сладкая дегустация

    20.07.2022

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    Кухмистерская: вишневое обновление, день Дайкири и сладкая дегустация


    Мы пересекли летний экватор — это значит, что надо срочно делать то, что вы еще не успели, из списка задумок на теплый сезон. Например, активно пробовать новое. Самарские рестораны как раз создают все необходимые условия для этого.

    Летнее предложение

    Кухмистерская: вишневое обновление, день Дайкири и сладкая дегустация

    «Ресторан Честных Цен» зовет всех насладиться любимыми летними продуктами, без которых нельзя обойтись в жаркие дни. В меню арбуз и дыня — от 50 рублей, мороженое и сорбеты — от 158,95 рублей и квас — от 30 рублей. Пожалуй, это все, что нужно для освежающего отдыха на веранде.

    Адрес: Демократическая, 7

    День Дайкири

    Кухмистерская: вишневое обновление, день Дайкири и сладкая дегустация

    19 июля свой праздник отмечает классический кислый алкогольный коктейль, который входит в число официальных коктейлей Международной ассоциации баров. В честь этого до конца недели посетители ресторана «Джонни Ву» могут отведать семь видов Дайкири: классический, клубничный, ананасовый, манговый, лавандовый, грейпфрутовый и базиликовый.

    Адрес: Красноармейская, 1а

    Вишневое обновление

    Кухмистерская: вишневое обновление, день Дайкири и сладкая дегустация

    Кафе «Веранда | Вино и Цветы» решило добавить ярких красок в свое меню. Теперь для гостей готовят новые блюда с самой популярной дачной ягодой. Это брускетта с мостарделлой, вишней и страчателлой (375 рублей), вишневый суп с мороженым (390 рублей) и салат с вишней, мягким сыром и миксом салата (375 рублей).

    Адрес: Некрасовская, 54

    Невинный ужин

    Кухмистерская: вишневое обновление, день Дайкири и сладкая дегустация

    27 июля в 19:30 в кафе Robbie пройдет дегустация пяти видов испанских вин в сопровождении Александра Булавцева. Всех участников ждет знакомство с философией итальянской трапезы под закуски от шеф-повара. Стоимость — 1 800 рублей.

    Адрес: Куйбышева, 95

    Морские блюда

    Кухмистерская: вишневое обновление, день Дайкири и сладкая дегустация

    Ресторан «Тет а тет» решил, что экватор лета — отличный повод подарить нам новые гастрономические ощущения. Теперь в меню вы найдете гребешок с ферментированной малиной, маринованной капустой кольраби и граните из дичи, севиче из сибаса с ферментированным крыжовником и спаржей, сашими из дорадо с тремя соусами и камчатского краба с лисичками, картофельным гратеном и муссом из пармезана. Кроме того, вас ждут новые свежие коктейли: Волга Сансет, Клубничный чизкейк, Россини Тет, Джин Тоник Мараскино и другие.

    Адрес: Максима Горького, 1

    Пляжная доставка

    Кухмистерская: вишневое обновление, день Дайкири и сладкая дегустация

    Ресторан «Чайка Чайка» готовит к запуску новую услугу. Совсем скоро вы сможете заказать любимые напитки и блюда прямо на пляж, не отрываясь от солнечных ванн и волжских волн. Доставку в течение 20 минут обещают осуществлять на новую набережную и первую линию.

    Адрес: Волжский проспект, 34

    Сладкая дегустация

    Кухмистерская: вишневое обновление, день Дайкири и сладкая дегустация

    22 июля в ресторане «Едатека» пройдет дегустация десертов от фирменной кондитерской. Вас ждут настоящие произведения искусства. А чтобы их попробовать, нужно всего лишь забронировать столик на 19:00. Сделать это можно по телефону 979-27-77.

    Адрес: Молодогвардейская, 204

    День рождения

    Кухмистерская: вишневое обновление, день Дайкири и сладкая дегустация

    В субботу, 23 июля, свое двухлетие отметят заведения «Чиполучо» и «Чайхана Зира». Весь день посетителей будут угощать ягодами в шоколаде и фирменными лимончелло. В 16:00 начнется шоу от фокусника, а после 18:00 гостям достанется большой и вкусный торт. Присоединяйтесь к празднику!

    Адрес: проспект Кирова, 147

    Фотографии из соцсетей заведений

    Фото обложки: unsplash.com Didi Miam

    ТЭГИ:
    Кухмистерская: вишневое обновление, день Дайкири и сладкая дегустация

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