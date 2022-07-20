В губернской столице судебные приставы конфисковали более тысячи бутылок коньяка у местного жителя, торговавшего алкоголем без соответствующей документации, сообщает информационный портал volga.news.

В одном их домов Самары предприимчивый нелегальный бизнесмен наладил механизм реализации подпольной алкогольной продукции. Рассмотрев все материалы дела, суд решил признать мужчину виновным в административном правонарушении и назначить штраф в размере 30 тысяч рублей с последующей конфискацией всех имеющихся у него бутылок коньяка.