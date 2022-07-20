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    Судебные приставы в Самаре изъяли тысячу бутылок коньяка

    20.07.2022

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    Судебные приставы в Самаре изъяли тысячу бутылок коньяка

    В губернской столице судебные приставы конфисковали более тысячи бутылок коньяка у местного жителя, торговавшего алкоголем без соответствующей документации, сообщает информационный портал volga.news.

    В одном их домов Самары предприимчивый нелегальный бизнесмен наладил механизм реализации подпольной алкогольной продукции. Рассмотрев все материалы дела, суд решил признать мужчину виновным в административном правонарушении и назначить штраф в размере 30 тысяч рублей с последующей конфискацией всех имеющихся у него бутылок коньяка.

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    Судебные приставы в Самаре изъяли тысячу бутылок коньяка

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