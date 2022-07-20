Авиакомпания «Россия» добавила рейс по понедельникам, в дополнение к средам и субботам. Вылет из Самары — в 13:00, прибытие в Ереван — в 15:45 (время местное для каждого аэропорта). Об этом сообщает пресс-служба Курумоча.

Кроме этого, по понедельникам, четвергам и воскресеньям пассажиры могут вылететь в Ереван с помощью авиакомпании Red Wings, а с 26 июля появится дополнительный рейс по вторникам. Вылет из Самары — в 12:50, прибытие в Ереван — в 15:35.