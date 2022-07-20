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    Увеличилось число вылетов из Самары в Ереван

    20.07.2022

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    Увеличилось число вылетов из Самары в Ереван

    Авиакомпания «Россия» добавила рейс по понедельникам, в дополнение к средам и субботам. Вылет из Самары — в 13:00, прибытие в Ереван — в 15:45 (время местное для каждого аэропорта). Об этом сообщает пресс-служба Курумоча.

    Кроме этого, по понедельникам, четвергам и воскресеньям пассажиры могут вылететь в Ереван с помощью авиакомпании Red Wings, а с 26 июля появится дополнительный рейс по вторникам. Вылет из Самары — в 12:50, прибытие в Ереван — в 15:35.

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    Увеличилось число вылетов из Самары в Ереван

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